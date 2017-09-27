"Bu konuşmalardan kavga çıkaracaklardır"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptıkları maçta yaşanan olayların kendilerini üzdüğünü söyledi.

Orman, Vodafone Park'ta TEMSA ile iş birliğinin uzatılmasıyla ilgili yapılan basın toplantısında, derbi maçta yaşananların yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında elde edilen galibiyete dair açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, derbi sonrası tesislere gittiğinin hatırlatılması üzerine, "Oyuncularla veya teknik heyetle özel bir konuşma yapmadım. Hocayla havadan sudan, genel hayattan, güzelliklerden, ailemizden bahsettik. İşle alakalı bir iki kelime demişizdir. Bizim açımızdan hayat devam ediyor. Derbinin bizi en çok üzen tarafı, kaybetmemizden daha fazla oradaki ortam, kurumumla, şahsımla, oyuncularımla, yöneticilerimle alakalı yapılan muamele olmuştur." diye konuştu.

Leipzig maçına değinen Orman, "Leipzig maçında oynamaya, insanlara hoşluklar göstermeye gelen, oyun kuralları içinde kalmaya gayret eden, iyi niyetli futbolculardan oluşmuş bir mücadele vardı. Taraftarlar da öyleydi. Kurallar dışına çıkabilecek hiçbir şey yoktu. Gelenler, kazananlar, kaybedenler herkes keyifli akşam geçirdi." ifadelerini kullandı.

Derbi maçta bunun tersinin yaşandığını anlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hafta sonu bunun zıttı bir şey vardı. Olayın başlangıcında germek, bölmek, taraflara çekmek, ölüm-kalım gibi ortam hazırlanmıştı. Ne beni ne Beşiktaşlıları ne sporserverleri memnun etti. Eminim ki Fenerbahçelileri de memnun etmedi. Ürün güzel değildi. Futbolun güzellikleriyle insanlar buraya geliyor. İşi antipatik hale getirdiğiniz zaman, kimse gelmiyor. Türkiye taraftar sıkıntısı yaşıyor."

"Marka değerimizi düşürüyor"

Leipzig'de forma giyen Naby Keita'nın 80 milyon avro değerinde olduğunu ancak bu futbolcunun Türkiye'nin herhangi bir takımında oynaması halinde değerinin daha düşük olacağına dikkati çeken Fikret Orman, "Marka değerini aşağı çektiğinizde oyuncuyu vitrine çıkarmakta zorlanıyorsunuz. Aynı Keita Türkiye'de olsa 15-16 milyon avro eder. Arda, Atletico Madrid'den Barcelona'ya iyi bir fiyatla gitti. Galatasaray'da olsaydı gider miydi? Bizde ise marka değerini düşürmek için yarış var. Maç sonrasındaki demeçler, soyunma odasındaki olaylar, benim oyuncularıma yönetici tarafından küfür edilmesi... İngiltere, Fransa, Almanya'da böyle şey olabilir mi? Verilen demeçleri, sporcularla alakalı bir başka yöneticinin demeç vermesini, başka yöneticinin başkanla ilgili imalarda bulunmasını diğer ülkelerde görebilir misiniz?" şeklinde konuştu.

Yaşananların kimseye fayda sağlamadığını belirten Orman, şunları söyledi: "İnsanları çarpıştırmak kavga çıkarıyor. Atatürk ne diyor; 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' İşi kötüleştirmekle ne elimize geçiyor. O maçta bir sürü şey oldu. Korolar halinde küfür edildi. İkinci yarıda bizim stadımıza gelecekler. Aynısını yapsak, kötülük tohumuna devam etmiş olacağız ve biz de çirkinleştireceğiz. Yapmasak, kendi şeklimizle devam etsek, bir sene sonra maça gidelim aynı şeye maruz kalacağız. Bu mu Türk futbolu? Diyelim benim yöneticim yaptı. Genç diye tolere edelim. 70 yaşını geçmiş insanlara, 15 senedir yöneticilik yapmış insanlara yakışan şey midir? Futbolcumla ilgili bel altına girmek doğru bir şey mi? Bu mu Türk futbolunu yukarı çıkaracak. Kim ne kazanacak?"

"Federasyon gerekiyorsa men etsin"

Leipzig karşılaşmasında yaşanan güzelliklerin anılarda kaldığını dile getiren Orman, derbi maçta ise çocuklara bazı hareketlerin yaptırıldığını vurgulayarak, "Bu kötülük tohumunun hiçbir şeye faydası yok. Hak mahrumiyeti neyi çözüyor? Federasyon gerekiyorsa men etsin, bir daha başkanlık yapamasın. Devlet statlar yaptı. Avrupa'daki en uygun vergi oranları var. Bir sürü destek sağlanıyor. Bunu yukarı çekmek spor adamlarının görevi. Bunlardan Fenerbahçe taraftarı da memnun değil, rahatsız oluyor. Bu boks müsabakası değil. Kavga etmek yöneticilerin işi değil. Sakinleştirmek, düzgün davranmak işin gerçeği." değerlendirmesinde bulundu.

"Sporda ahlak önemli bir şey." diyen Fikret Orman, "Efendi Beşiktaş'ı onun için ortaya koyduk. Küçücük çocuklara seremonide hareketler yaptırmak, yazık. Bence ceza tarafının artması lazım. Yaptırımı ağır şeyler yapmak lazım." ifadesini kullandı.

Hakem Ali Palabıyık'ın yönetimi

Derbiyi yöneten hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına değinen Orman, yan hakem Cem Satman'ın da maça olumsuz etkide bulunduğunu söyledi.

Palabıyık açısından olduğu kadar Satman tarafından da durumu değerlendirdiğini anlatan Orman, şöyle konuştu: "Ali Palabıyık gibi genç hakemlerin kazanılmasını destekliyorum. Bir maçta hata yapılabilir. Bu insanların kaybedilmesi değil, kazanılması taraftarıyım. Ancak Karabük maçında yine Ali Palabıyık vardı, yine Cem Bey vardı. Golümüzü vermedi. İftira atmıyorum, suçlamıyorum, ortadaki gerçekleri söylüyorum. FIFA kokartlı hakem, kazanalım ama böyle tansiyonu yüksek maçlara bu gibi hakemleri kazanmak için verirsek, onları daha fazla kaybediyoruz. Hem hakem hem camialar zararlı çıkıyor. En önemlisi de sporseverlerin adalete olan inancı zedeleniyor. Gözüm üstünde, Beşiktaş'a da yazık. 77 santimetreyle bariz gol, penaltı verilmedi, penaltıyla beraber kırmızı kart verilmedi. 3 kırmızı kart, hocayı gönder, daha ne olabilir diye düşünüyorum."

Açıklamalarını başka yöne çekecek veya kavga çıkarmak isteyecek insanların olabileceğini anlatan Orman, "Ne niyetle söylemek istediğimi herkes anladı. Avrupa'nın altıncı büyük ekonomisi olan Türkiye'nin spor markasının 12. sırada değeri olmaz. Hollanda'nın marka değeri daha yüksekte duruyor. Bizler yolcuyuz, bu kulüpler hancı. Bizler gideceğiz, arkamızda iyi eser bırakarak gitmek lazım. Faruk Ilgaz, Süleyman Seba, Şamil ağabeyler, Özhan Canaydın iyi tanınan başkanlardır." diye konuştu.

"Federasyonun icraatını görmek istiyorum"

Maçın bitmesinin ardından öz eleştiri yaptıklarını belirten Orman, "Federasyonun icraatını görmek istiyorum. Biz kendi adımıza öz eleştiriyi yapıyoruz. Quaresma'ya kırmızı kart yakışmadı. İlk pozisyonda verilebilir miydi, hakem yorumu, verebilirdi. İkinci maçta Yunus Emre mi olacağız, Fikret Orman mı olacağız göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Leipzig'i yenerek öz güven kazandıklarını anlatan Orman, "Art niyetli insanlar bunu kibir olarak görmek istiyor. Kibir değil de takımın öz güveni oluşması açısından güzel bir his. Beşiktaşlıları, Türk milletini, futbol seyretmeye gelenleri mutlu etmeye devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.