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"Bu lig top oynanan bir lig değil"

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, daha önce 3 takımı Süper Lig'e çıkardığını belirterek, "İnşallah burada da dördüncüyü başarırım" dedi

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"Bu lig top oynanan bir lig değil"

Kariyerinde 1994-1995'te Eskişehirspor, 1995-1996'da Sarıyer ve 2005-2006'da Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkaran Yılmaz Vural, geçen sezon Adana Demirspor'un başında play-off'ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti.

Vural, Göztepe'de geçen hafta göreve gelmesinin ardından yoğun bir çalışma programına başladığını söyledi. Futbolcularla birbirlerini tanımaya çalıştıklarını belirten Vural, ligde Giresunspor ve Boluspor maçlarının ardından 16 Nisan'daki halk oylaması nedeniyle önlerinde yaklaşık 12 günlük bir ara olacağını belirtti.

"Bu lig top oynanan bir lig değil"
Taraftarlardan sabırlı olmalarını isteyen Vural, "Bu lig top oynanan bir lig değil, takımlar daha çok topu uzun vuruyor ve hepsinin ileride esmer oyuncuları var. Çabuk ve iyi oyuncular alıp götürüyor, atıyor sonra üstüne yatıyor. Ben bu takımlara karşı top oynatmaya çalışacağım ama futbol adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağım." diye konuştu. 
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