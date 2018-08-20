Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, 3. haftada Ümraniyespor ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirtti.

Ligin ilk iki karşılaşmasını kazanan kırmızı-beyazlı ekipte Ümraniyespor maçı hazırlıkları başlarken, teknik direktör Sait Karafırtınalar idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Üçüncü maçlarında karşılaşacakları Ümraniyespor'un ilk hafta Altay'a kaybetmesine karşın, ikinci haftada Adanaspor'u yendiğini hatırlatan Karafırtınalar, "Geçen seneden ivme kazanmış bir takım. Önemli takviyeleri var. İyi bir takımla oynayacağız. Ümraniyespor maçı kolay olmayacak. Bu ligde kolay maç yok. Oyun kalitemizi sahaya yansıtırsak, kazanacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alınan skorun ve oynanan futbolun önemine dikkati çeken tecrübeli teknik adam, "Tetiş Yapı Elazığspor maçında 65. dakikaya kadar oynanan futbol çok güzeldi. Bu süreyi uzatmaya çalışıyoruz. Bunu başardığımız zaman da durdurulamaz bir takım olacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Kolay bir şey değil bu. Üç puanla dönmek güzel." diye konuştu.

Boluspor'un seyircisiz oynama cezasına değinen Karafırtınalar, "Taraftar önemli bir güç. Takımlara ciddi katkı sağlıyorlar. Onlardan yoksun olmak hoş bir şey değil. Yapacak da bir şey yok. Cezanın dolmasını bekleyeceğiz. Buradan da taraftarımızın ve tüm islam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.