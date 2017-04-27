TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, ligi şampiyon olarak tamamlayıp kupayı Malatya'ya getireceklerini söyledi.



Ravcı, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son haftalara doğru yaklaşıldığını ancak hala avantajlarının sürdüğünü ifade etti. Son 3 maçta 1 puan alabildiklerini ancak en yakın rakipleri Eskişehirspor ve Sivasspor ile aralarındaki 5 puanlık farkın devam ettiğini belirten Ravcı, bu duruma kolay gelmediklerini kaydetti. Ligde yakaladıkları başarının tesadüf olmadığını aktaran Ravcı, kendilerine inanan insanları yanlarında görmek istediklerini dile getirdi. Ravcı, mücadelelerinin süreceğinin altını çizerek, "Zirveyi bırakacak halimiz yok. Allah'ın izniyle bu ligi şampiyon olarak bitireceğiz ve o kupayı Malatya'ya getireceğiz." dedi.

"Kaybedecek puanımız yok"