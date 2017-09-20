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"Bu ligin üstesinden geleceğiz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bu ligin üstesinden gelecek mücadeleyi göstermeliyiz" şeklinde konuştu

20 Eylül 2017 Çarşamba 15:00
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"Bu ligin üstesinden geleceğiz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, yer aldıkları ligin üstesinden gelecek mücadeleyi göstermeleri gerektiğini söyledi.

Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ilk dört haftanın ardından iç sahada oynadıkları MKE Ankaragücü maçında farklı bir şekilde mağlup olduklarını hatırlattı. Kendilerine yakışmayan bir sonuç aldıklarını belirten Karaman, "Buna rağmen taraftarın maçtan sonra takımını tribüne çağırıp alkışlaması çok güzel. Oynadığımız oyun soru işareti ile birlikte üzüntü verici." diye konuştu.

Karaman, teknik ekip olarak bunun üstesinden geleceklerini kaydederek, "Virajları geçtikten sonra düz bir yola girebilirdik. Beş hafta oldu. Beş hafta daha üstüne koyup on hafta sonunda biz kaç galibiyet ve diğer sonuçları nasıl aldık ona bakacağız. 34 haftayı on hafta, on hafta diye bir bütünleme yapıyorum. Bunların içerisinde de kayıp puanlarımız ne kadar olabilir diye düşünüyorum. Geriye beş hafta kaldı. Beş hafta içerisinde alacağımız iyi sonuçlar bize bu maçı unutturur." değerlendirmesinde bulundu. "Oynadığımız lig, mücadele ligi." diyen Karaman, "Bu ligin üstesinden gelecek mücadeleyi göstermeliyiz. Göstermediğimiz zaman böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. MKE Ankaragücü maçında bir türlü takım halinde galibiyete götürecek oyun temposunu sergileyemedik. Bu bir gerçek. Biz hem tempomuzu yükselteceğiz hem de son paslarda daha atik olacağız. Defans anlamında daha iyi durmamız gerekiyor. Gerektiğinde defans yapmayı bilmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Karaman, önlerinde iki deplasman maçı bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Birincisi Balıkesirspor, diğeri ise Elazığspor. Bu maçlardan 6 puan çıkarmamız gerekiyor. Bunları söylerken de rakibi küçük görmeyeceğiz. MKE Ankaragücü maçını tolere etmemiz gerekiyor. Bizim takımın kapasitesi, kalitesi ve oyuncu gücü bunu yapabilecek değerde. Üzgünüz. Bugün daha çok toparlandık. Deplasman maçlarına yüzde yüz hazır olmak istiyoruz. Lig bittiğinde şampiyonluk kupasını almak istiyoruz. Bu oyuncu grubu sezon sonu o kupayı alıp taraftarına hediye edecektir." Hikmet Karaman, yabancı oyuncu konusunda çok sağlam kriterlerin olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporFutbolHikmet KaramanTFF 1. Lig
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