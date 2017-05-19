Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu maçı kaybeden düşecek

Puan kaybetmesi halinde küme düşecek Gaziantepspor, kendisi ile aynı durumda bulunan Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Bu haber kez okundu.

Bu maçı kaybeden düşecek

Spor Toto Süper Lig'e tutunma imkanını oldukça zora sokan Gaziantepspor, yarın deplasmanda, kendisiyle aynı durumda bulunan Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak kritik maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde 32. hafta maçları öncesi Gaziantepspor 26 puanla 17., Çaykur Rizespor ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor. Her iki takım adına da telafisi olmayan karşılaşmada puan kaybeden ekibin bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşecek. Galip gelen taraf ise aynı gün saat 19.00'da başlayacak Antalyaspor-Bursaspor maçında yeşil-beyazlı ekibin alacağı skora göre yine küme düşebilecek. Gaziantepspor'da, sakatlıkları bulunan Abdullah Elyasa Süme ve Marcinho'nun yanı sıra izinli olan kaleci Gökhan Değirmenci forma giyemeyecek.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigGaziantepsporÇaykur Rizespor32. Hafta Maçı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100