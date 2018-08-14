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Bu maçın değeri 1,7 milyar avro

Süper Kupa'yı müzelerine götürmek için karşılaşacak Real Madrid ve Atletico Madrid'in toplam futbolcu değeri 1 milyar 784 milyon 300 bin avro

14 Ağustos 2018 Salı 13:12
Bu maçın değeri 1,7 milyar avro

UEFA Süper Kupa maçında yarın karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve Atletico Madrid takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 784 milyon 300 bin avro.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Real Madrid'in tahmini piyasa değeri 977 milyon 300 bin avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Atletico Madrid'in ise 807 milyon avro oldu.

Real Madrid'den Galli futbolcu Gareth Bale 90 milyon avro ve Atletico Madrid'den Antoine Griezmann 120 milyon avro bonservis bedelleriyle en pahalı futbolcular olarak göze çarptı.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2018 14:35
Anahtar Kelimeler:
Real MadridFutbolAtletico Madrid
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