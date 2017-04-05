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"Bu maçların geri dönüşü yok"

Gaziantepspor'un tecrübeli futbolcusu İlhan, "Artık geri dönüşü olmayan maçlara giriyoruz. Camia ve kent olarak kenetlenmemiz gerekir" dedi

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"Bu maçların geri dönüşü yok"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak, artık geri dönüşü olmayan maçlar oynayacaklarını, camia ve kent olarak kenetlenmeleri gerektiğini söyledi. 

İlhan Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin boyunun her geçen gün kısaldığını, kendilerinin de bu süreçte çok önemli puanlar aldıklarını dile getirdi. Kayserispor'un ardından 2. deplasman maçında da Osmanlıspor'u yendiklerini ifade eden İlhan, artık her maçın kendileri için final değerinde olduğunu vurguladı. Teknik direktörlerinin kendilerinden istediklerini sahaya yansıtarak başarılı olduklarını anlatan İlhan Parlak, "Şimdi önümüzde belki de sezonun en önemli maçı var. Alanyaspor ile karşılaşacağız ve rakibimiz yakalamamız gereken bir takım. Artık geri dönüşü olmayan maçlara giriyoruz. Camia ve kent olarak kenetlenmemiz gerekir. Taraftarımız stadyuma gelsin ve 90 dakika bizi desteklesin. İnşallah ligde kalarak, taraftarımıza sevinç yaşatmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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FutbolGaziantepsporİlhan Parlak
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