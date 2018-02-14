Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113857
ALTIN
163.122
DOLAR
3.8172
STERLİN
5.2737
EURO
4.6972

"Bu oyuncularla çok gol atacağız"

Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Aramıza yeni katılan arkadaşlar, toparladıkları zaman takıma çok büyük katkı sağlayacaklardır" şeklinde konuştu

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:03
"Bu oyuncularla çok gol atacağız"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun sakatlığı olmasına rağmen takımı sahiplendiğini, kadrolarına yeni katılan oyuncuların kendilerine büyük fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

Özdilek, yaptığı açıklamada, takıma yeni katılan oyuncularla şablonda değişiklikler yaptıklarını, bunun oturması için biraz zamana ihtiyaçlarının olduğunu belirtti. Ligde 13 maçlarının daha bulunduğunu ve hepsinin birbirinden zor karşılaşmalar olacağını aktaran Özdilek, "Her puan çok kıymetli." diye konuştu.

Beklentileri karşılayabilecek düzeyde bir takım olduklarının altını çizen Özdilek, şöyle devam etti: "Cesareti olmayan esareti sahiplenir. Biz cesaretli oynamayı seven bir takımız. Tabii ki tüm müsabakalarımızı kazanma odaklı oynuyoruz. Bu hafta oynayacağımız Beşiktaş'ın da güçlü olan yanları var. Bunlara tedbir alacağız. Ama biz kendi anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız. Özellikle kamuoyunun kafasında zor gol atan bir Konyaspor imajı vardı. Artık gol atmayı öğrendik. Bu oyuncularla daha çok gol atacağız. Onun için cesur oynamaktan çok, akıllı ve cesur oyunu bir arada düşüneceğiz. Beşiktaş maçında da aynı zihniyette olacağız."

"Yeni katılan oyuncular takıma büyük fayda sağlayacak"

Mehmet Özdilek, ara transferde renklerine kattıkları oyuncuların ligin kalbur üstü oyuncuları olduğunu vurgulayarak, "Kadromuza yeni katılan oyuncuların bize büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Hem Samuel Eto'o hem de Volkan Şen uzun zamandır oynamıyorlardı. Ama bunları oynatarak tolere edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eto'o'nun Atiker Konyaspor'a 35-40 gün antrenman yapmadan geldiğini anımsatan Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Samuel Eto'o için de kolay değil. Sakatlığı olmasına rağmen müthiş derecede takımı sahiplendi. Takım da onu sahiplendi. Öte yandan Mustapha Yatabare, Orkan Çınar, Volkan Şen, Jahovic ve Emrullah Şalk da aynı şekilde takımı sahiplendi, takım da onları. Hem karakterliler hem de takım bünyesine uyacak kişilikte oyuncular. Tabii Volkan Şen'in de uzun zamandır oynamadığını gözardı etmemek lazım. Onun da zamana ihtiyacı var. Aramıza yeni katılan arkadaşlar, toparladıkları zaman takıma çok büyük katkı sağlayacaklardır. İştahlılar, iştahlı çalışıyorlar. Hepsinden bu kalan sürede yararlanacağız."

"Konyaspor'u coşkulu bir şekilde sahada görecekler"

Çok etkili bir taraftar grubuna sahip olduklarını aktaran Özdilek, "Taraftarımız her zaman takım için itici güç oldu. Taraftarımız cuma günü bu itici gücünü bir kez daha gösterecektir. Onların desteği bizim için çok önemli. Onlar da takımına inanıyorlar. Cuma günü verecekleri destekle hem kendileri hem de televizyondan izleyenler için keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum. İnşallah destekleriyle Konyaspor'u coşkulu bir şekilde sahada görecekler." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 14.02.2018 17:19
Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporTeknik Direktör Mehmet Özdilek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas, yukarıları hedefliyor
Sivas, yukarıları hedefliyor
"Bayern'i değil Konya'yı düşünüyoruz"
"Bayern'i değil Konya'yı düşünüyoruz"
"Akhisar'ı yenmek zorundayız"
"Akhisar'ı yenmek zorundayız"
Özbek: Fatura kesmek zorundaydım
Özbek: Fatura kesmek zorundaydım
Cengiz: Özbek'ten alacağımız var
Cengiz: Özbek'ten alacağımız var
"Ankaragücü maçı final maçı gibi"
"Ankaragücü maçı final maçı gibi"
Analiz, futbola çağ atlattı
Analiz, futbola çağ atlattı
İstanbul, Trabzon'da duruyor
İstanbul, Trabzon'da duruyor
Dieng kiralık gitti
Dieng kiralık gitti

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim