Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu rakama anlaştılar

Galatasaray, Bruma'yı isteyen RB Leipzig'in teklifini kabul etti

Bu haber kez okundu.

Bu rakama anlaştılar
Geçen hafta Alman kulübü Leipzig'in Ceo'su Oliver Mintzlaff, İstanbul'a gelerek Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşmüş, Bruma'ya talip olduklarını belirtip 12 milyon Euro'luk tekliflerini iletmişti. Galatasaray bu teklifi kabuk etmeyince beklemeye geçen Leipzig, rakamı 15 milyon Euro'ya çıkardı ve teklifini yazılı olarak dün Galatasaray kulübüne iletti. Galatasaray'on Leipzig'in son teklifini kabul ederek Alman kulübüne olumlu yanıtı ilettiği öğrenildi.

Eylül 2013'te Galatasaray'a transfer olan Bruma, cumartesi günü Atiker Konyaspor ile oynanacak sezonun son hafta mücadelesinde sarı kırmızılı formayı son kez giyecek. (Beinsports)
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
BrumaRB LeipzigGalatasarayFutbol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100