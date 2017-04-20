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Bu sezon ilk derbi maçını yönetecek

Süper Lig'in 28. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı

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Bu sezon ilk derbi maçını yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Pazar günü Türk Telekom Arena'da oynanacak derbi maçta Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemlik görevini Arda Kardeşler üstlenecek. 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:
20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

22 Nisan Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Halis Özkahya

23 Nisan Pazar:
13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

24 Nisan Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Adanaspor: Halil Umut Meler

Fırat Aydınus'un bu sezonki ilk derbisi
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak maçta görev yapacak hakem Fırat Aydınus, bu sezonki ilk derbisine çıkacak.

Süper Lig'de 2003-04 sezonundan bu yana düdük çalan Aydınus, bir başka Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla yeniden derbi yönetecek. İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, son olarak 25 Ekim 2015'te Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide görev yaptı. Kadıköy'de oynanan karşılaşma Diego Ribas ve Olcan Adın'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Ligde bu sezon şu ana kadar yapılan derbilerde Ali Palabıyık (Beşiktaş-Galatasaray), Cüneyt Çakır (Fenerbahçe-Galatasaray), Hüseyin Göçek (Fenerbahçe-Beşiktaş) ve Bülent Yıldırım (Galatasaray-Beşiktaş) görev yapmıştı. 

9. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
Fırat Aydınus, kariyerinde biri Türkiye Kupası olmak üzere 8 kez Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında düdük çaldı. Aydınus'un görev aldığı maçlarda Fenerbahçe 3, Galatasaray 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 8 gol atarken, Galatasaray 7 golle rakibine cevap verdi.

7 kırmızı, 40 sarı kart
Aydınus, yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında 7 kez kırmızı, 40 kez de sarı kartına başvurdu. Tecrübeli hakem, Fenerbahçeli futbolculara 4 kez kırmızı, 19 kez de sarı kartını gösterdi. Aydınus, sarı-kırmızılı oyuncuları da 3 kırmızı, 21 sarı kartla cezalandırdı.

Kariyerindeki 24. derbisi
Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasıyla kariyerindeki 24. derbisine çıkacak. Bugüne kadar 23 derbiye atanan 1973 doğumlu Aydınus, en çok derbide düdük çalan hakemler arasında yer alıyor. Aydınus, bu sezon Merkez Hakem Kurulunun güvendiği isimler arasında bulunuyor. Bu sezon 18 maça atanan Aydınus, 19 karşılaşmada düdük çalan Mete Kalkavan'ı, Ali Palabıyık ve Cüneyt Çakır ile takip ediyor.

Aydınus'un derbi karnesi
Fırat Aydınus'un şu ana kadar yönettiği derbi maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon                            Maçlar                      Sonuçlar
--------------------------------------------------------------------------
2004-2005             Beşiktaş-Fenerbahçe            2-1
2004-2005             Galatasaray-Beşiktaş            1-0
2005-2006             Beşiktaş-Fenerbahçe            1-2
2005-2006             Beşiktaş-Galatasaray            1-2
2006-2007             Beşiktaş-Galatasaray            2-1
2006-2007             Beşiktaş-Fenerbahçe            1-0 (Türkiye Kupası yarı final)
2006-2007             Beşiktaş-Fenerbahçe            0-1
2006-2007             Beşiktaş-Fenerbahçe            1-2 (Süper Kupa)
2007-2008             Fenerbahçe-Galatasaray       2-0
2007-2008             Fenerbahçe-Galatasaray       0-0 (Türkiye Kupası çeyrek final)
2007-2008             Galatasaray-Fenerbahçe       1-0
2008-2009             Galatasaray-Fenerbahçe       0-0
2009-2010             Beşiktaş-Fenerbahçe            3-0
2009-2010             Beşiktaş-Galatasaray            1-1
2010-2011             Galatasaray-Fenerbahçe       1-2
2011-2012             Beşiktaş-Fenerbahçe            2-2
2011-2012             Galatasaray-Fenerbahçe       3-1
2011-2012             Galatasaray-Beşiktaş            3-2
2011-2012             Galatasaray-Fenerbahçe       1-2 (Süper Lig play-off)
2011-2012             Beşiktaş-Fenerbahçe            1-0 (Süper Lig play-off)
2013-2014             Beşiktaş-Galatasaray            0-3 (Hükmen)
2014-2015             Fenerbahçe-Beşiktaş            1-0
2015-2016               Fenerbahçe-Galatasaray      1-1

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