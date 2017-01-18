Bu sonuç Fener'e yaradı: 2-2

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta maçında Spor Toto 2. Lig takımları Amed Sportif Faaliyetler ile Menemen Belediyespor 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Menemen Belediyespor puanını 4'e, Amed Sportif Faaliyetler ise 2'ye çıkardı. Diyarbakır temsilcinin ardından İzmir ekibinin de grupta bitime bir hafta kala üst tura yükselme şansı kalmadı. Bu skorun ardından Fenerbahçe bir üst tura yükseldi

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında, Bertuğ Bayar’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bartu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0.

43. dakikada Alberk Koç’un ceza sahasına ortasında tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Şevket Güngör, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-1

86. dakikada toplu birlikte ceza sahasına giren Deniz Naki’nin sert vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

90+4. dakikada Alberk Koç’un aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Seyrantpe Spor Tesisleri

Hakemler: Oktay Taş xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Murat Temel xx

Amed Sportif Faaliyetler: Kazım Sarı x, Hakan Ateş xx, Erhan Eren xx, Koray Şanlı xx, Şevket Güngör x, Berat Han x (Emre Tekin Pınar dk. 69 x), Ercüment Balıkcı x, Tekin Adar x (Yusuf Yağmur dk. 78 x), Mansur Çalar x, Bertuğ Bayar xx (Deniz Naki dk. 53 xxx), Bartu Kurtuldu xxx

Yedekler: Serkan İpek, Şahin Şafakoğlu, Abdullah Bal, Ercan Çapar

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Menemen Belediyespor: Ömer Alıcı xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Mert Hakan Yandaş xx (Oğuzhan Çevik dk. 84 ?), Gökhan Ünal xx (Tayfun Aydoğan dk. 60 x), Alberk Koç xxx, Samet Günhan xx, Selim Şahin xx, Serkan Çalık xx, Abdullah Topkara x (Serkan Yola dk. 71 x), Hikmet Balioğlu xx, Jiyan Yavuz xx

Yedekler: Amir Güren, Serhan Özşahin, Ahmet Arı

Teknik Direktör: Suat Kaya

Goller: Bartu Kurtuldu (dk. 18), Deniz Naki (dk. 86) (Amed Sportif Faaliyetler), Şevket Güngör (dk. 43 k.k.), Alberk Koç (dk. 90+4) (Menemen Belediyespor)

Sarı Kartlar: Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Jiyan Yavuz (Menemen Belediyespor)

(İHA)