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Bu stat kendi enerjisini üretecek

Hatay'da yapımı devam eden 25 bin seyirci kapasiteli stat, otoparkına kurulacak güneş enerjisi sistemiyle kendi enerjisini üretecek

25 Mayıs 2018 Cuma 14:25
Bu stat kendi enerjisini üretecek

Hatay'da, 25 bin seyirci kapasiteli inşa edilen ve otoparkına kurulacak güneş enerjisi sistemiyle kendi enerjisini üretecek yeni stadın 2019 yılı içerisinde futbolseverlerin hizmetine sunulması amaçlanıyor.

Hatay'da yapımı devam eden ve yaklaşık yüzde 80'i tamamlanan stat, dış cephe, üst çatı ve çimleme işlemlerinin ardından hazır hale gelecek. Yaklaşık 129 milyon liraya mal olacak ve müsabaka alanının doğal çimle kaplanacağı stat, 2019 yılında hizmete girecek.

Kendi enerjisini üretecek

Bin 500 araç için otopark alanının yapılacağı stat, otoparka kurulacak sistemle kendi enerjisini üretecek. Hemen yanında yapımı stat ile paralel devam eden 3 bin 500 kişi kapasiteli spor salonu ise kentteki sporculara ve sporseverlere hizmet verecek.

Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, yaptığı açıklamada, stat inşaat çalışmalarının 2016 yılı itibarıyla başladığını söyledi. Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Şensöz, şöyle devam etti: "Stadın dış cephe kaplaması, üst çatı kaplaması, seyirci koltukları ve müsabakaların yapılacağı alanda çimlendirme çalışmaları şu an eksik kalmıştır. Bazı aksamalar meydana geldi çünkü bazı malzemeler yurt dışından geliyor, örneğin dış cephe kaplama, alüminyum ve bir takım araç gereçlerin geç gelmesi nedeniyle... Bu çalışmalara normalde 2018 Ocak-Şubat gibi firmanın planlaması başlanacaktı ancak malzemelerin geç gelmesi sebebiyle haziran ayı itibarıyla dış cephe ve üst çatı kaplama çalışmaları başlayacak. Rüzgar fırsat verirse hava şartları ve her şey yerinde giderse yıl başına kadar bu çatı kaplama işlemleri de yapılacak ve çim ekme işlemleriyle stadımızdaki çalışmalar tamamlanmış olacak. Beton işlerinin büyük çoğunluğu bitmiş durumda, dış cephe ve üst çatı kaplamayı bitmesini bekliyoruz. Şu anda stadyumumuzun 'yüzde 80'i tamamlandı' diyebiliriz."

Stadı 2019 yılında teslim almayı ümit ettiklerini aktaran Şensöz, stadın bin 500 araçlık otoparkının güneş enerjili, kendinden elektrik üreten bir şekilde olacağının altını çizdi. Şensöz, statta ayrıca 24 locanın da yer alacağını aktardı. Müsabaka alanının hibrit mi yoksa ekme mi olacağı yönünden çokça soruyla karşılaştıklarını belirten Şensöz, çimleme işlemlerinin doğal çim ile gerçekleşeceğini kaydetti.

Mevcut stat, yeni sezona hazır hale getirilecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Hatayspor'u da başarısından dolayı kutlayan Şensöz, takıma 1. Lig'de başarılar diledi. Takımın şampiyon olduktan sonra müsabakalarını nerede yapacağının da merak konusu olduğunun altını çizen Şensöz, "Buna Hatayspor'un yönetim kurulu karar verir ancak şu anki mevcut Antakya Atatürk Stadı'nda oynamamak için hiçbir sebep yok. Ufak tefek çalışmalar yaparak yeni sezona o stadyumumuzu da hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni stadın kente olumlu katkılarının olacağına dikkati çeken Şensöz, Hatayspor taraftarlarının da heyecanla stadın bitmesini beklediğini aktararak "2019 yılından önce stada girme ihtimalimiz yok. Hava şartlarına bağlı bir şekilde çimin de tutmasıyla alakalı. Çim tohumunu atar atmaz bir ay sonra girdiğimizde daha sonra çok büyük sıkıntılara yol açmaması için bu işin yetkilileri 'kullanabilirsiniz' diyene kadar sahaya girilmeyecek." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2018 14:50
Anahtar Kelimeler:
Hatay StatıHatay25 Bin Seyirci Kapasiteli
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