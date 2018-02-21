Antalyasporlu futbolcular, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bir askerin forma istemesi üzerine hazırladıkları videoyla Mehmetçik'e destek mesajı gönderdi.

Harekata katılan Piyade Uzman Çavuş Savaş Vayvay'ın forma isteğine Antalyaspor bir videoyla karşılık verdi. Kulübün sosyal medya hesabından "Gittiğiniz yollar dönülmez zannetmeyin, sizi koca bir vatan bekliyor" başlığı ve "#KalbimizMehmekçikle" ve "#ZeytinDalıHarekatı" etiketi ile yayımlanan görüntülerde, kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ve takım oyuncuları yer alıyor.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu "Savaş kardeşim merhaba" diye başladığı konuşmasında, Zeytin Dalı Harekatına katılan Piyade Uzman Çavuş Savaş Vayvay'ın kardeşi aracılığıyla kulüpten tüm futbolcuların imzasının bulunduğu bir forma talebinde bulunduğunu belirtiyor. Hamzaoğlu, formayı göndereceklerini belirterek, "İnşallah görevin bittiğinde bu formayla beraber seni buraya bekliyoruz. Çünkü burada formayı hep birlikte imzalayacağız. Şu anda Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli bulunuyorsun. Çok önemli bir görevdesiniz. Seni ve tüm Mehmetçiklerimizi, komutanlarımızı burada saygıyla selamlıyoruz. Bu vatan size minnettar." ifadelerini kullanıyor.

Video, Hamzaoğlu ve futbolcuların birlikte söyledikleri "Kalbimiz Mehmetçikle" sözüyle sona eriyor.