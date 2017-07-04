Bülent Uygun dönemi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Uygun, Batıkent Tesisleri'nde yapılan imza törenine Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven ile katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Uygun, Osmanlıspor'un kurulduğu andan itibaren ülkenin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti. Başta eski teknik direktör Mustafa Reşit Akçay olmak üzere tüm futbolcuların Avrupa'daki başarısının herkesin gurur kaynağı olduğunu anlatan Uygun, "Osmanlıspor, geçen sezon ligi arzulamadığı bir yerde bitirmiş olsa da kadro yapısı ve potansiyeli itibarıyla çok daha iyilerini başarabilecek bir takım. Yeni ve tarihi başarılar elde edeceğiz." diye konuştu.

Osmanlıspor'dan teklif geldiği zaman herhangi bir şart gözetmeksizin görevi kabul ettiğini vurgulayan Uygun, şöyle devam etti: "Futbolcu kardeşlerimiz, yöneticilerimiz ve taraftarımızla destansı başarılar elde etmek istiyoruz. Bunu yapabilecek potansiyele sahibiz. İnşallah en kısa zamanda, Osmanlıspor'u sevenleri mutlu edecek, hayal ettiğimiz başarıları elde edeceğiz." Transfer konusundaki soruları da yanıtlayan Bülent Uygun, çok oyuncu alınmasına karşı olduğunu dile getirdi. Otuz kişilik bir oyuncu grubuna sahip olduklarını hatırlatan Uygun, şunları kaydetti: "Bu ekibin içerisinde birbirinden kaliteli futbolcular var. Bazıları uyum sorunu yaşamıştır, bazıları istediği performansı sergileyememiştir. Hepsi ile tek tek ilgilenerek, kamplarda gereken şansı vererek ve gösterdikleri performansa bakarak bir transfer politikası belirleyeceğiz. Sistemi ve takım kurgusunu bozmamak adına çok transfer yapılmasına karşıyım. Takımımıza 2 veya 3 transfer yapılması tarafındayım."

"Ndiaye transferi 10 gün içerisinde netleşecek"

Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven ise transferi gündemde bulunan Senegalli oyuncu Badou Ndiaye'nin durumunun 10 gün içinde netleşeceğini söyledi. Ndiaye için görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Yurtgüven, "Ndiaye ile yurt içinden ve yurt dışından ilgilenen kulüpler var. Bu hafta, yurt içinde bir kulübümüzle ve yurt dışından ilgilenen bir kulüple görüşme var. İngiltere'den gelen bir arkadaşla görüşeceğiz. Dolayısıyla bir hafta 10 gün içerisinde netlik kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.