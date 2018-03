"Burada oynanan futbol benim stilim"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un devre arası transfer döneminde Fransa temsilcisi Bastia'dan kadrosuna kattığı Kongolu futbolcu Thievy Bifouma, Türkiye'de oynanan futbolun stiline uygun olduğunu söyledi.

Batıkent Tesisleri'nde geçekleştirilen Trabzonspor maçı hazırlıkları öncesinde konuşan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, "Türkiye'de açık alan bulabileceğim bir futbol tarzı oynandığı bana iletildi. Bu da benim futbol stilim. Osmanlıspor öne doğru çok hızlı çıkan bir ekip. Zaten benim oyun tarzım da bu şekilde. Tabii ki bu benim için bir avantaj." dedi. Türkiye'ye transferi öncesinde Süper Lig ile ilgili kişisel olarak bir araştırma yaptığını dile getiren Bifouma, "Fransa ve İspanya'da oynarken Türkiye ligiyle ilgili araştırma yapmıştım. Osmanlıspor'daki Dzon Delarge da benim arkadaşım. Ondan bilgi aldım. Samuel Eto'o ve onun bir arkadaşından da bilgi aldım." diye konuştu.

"Her şey çok farklı"

Kongolu futbolcu, Türkiye'ye gelmeden önce yaşanan terör olayları nedeniyle korku yaşadığını, ancak geldikten sonra her şeyin çok farklı olduğunu bildirdi. "Terör nedeniyle tabii ki gelmeden önce insanız, korkumuz vardı." diyen Bifouma, "Ama bu ülkeye geldikten sonra bunun tamamen palavra olduğunu görüyorsunuz. Her şeyin çok farklı olduğunu görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Webo ve Rusescu'ya çok büyük saygım var"

Osmanlıspor'un yeni golcüsü Thievy Bifouma, takım arkadaşları Pierre Webo ve Raul Rusescu ile tatlı bir rekabet içinde olacaklarını kaydetti. Takımda rekabetin önemine vurgu yapan Bifouma, "Rekabetten önce benim Webo ve Rusescu'ya çok büyük bir saygım var. Sonuçta hepimiz takım için çalışacağız. En sonunda karar veren teknik direktör olacak." şeklinde görüşlerini açıkladı. Türkiye liginde çok önemli isimlerin de yer aldığını dile getiren Bifouma, "Robin van Persie ve Ricardo Quaresma gibi isimler saydığımız oyuncular, çok iyi futbolcular. Tabii ki Türkiye liginin kalitesini artıran oyuncular. Bizim gibi genç oyuncular için çok büyük bir motivasyon kaynağı." şeklinde görüşlerini aktardı.

Ankara'ya hayran kaldı

Thievy Bifouma, başkent Ankara'yı İspanya'nın Barcelona kentine benzeterek, şehre hayran kaldığını ifade etti. Ankara'da sadece deniz ve sahilin eksik olduğunu belirten Bifouma, "Ankara biraz Barcelona'ya benziyor. Güzel bir şehir. Bir deniz ve sahili eksik. Zamanımın çoğu tesislerde geçiyor. Çok güzel bir şehir olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu. Osmanlıspor'a transferinde takımın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesinin önemli olmadığına vurgu yapan Kongolu futbolcu, "Kulübün büyük bir arzusu ve iştahı vardı. Beni daha çok etkileyen bu oldu. Atacağım gol sayısını bilemem. Takımıma ve hocama hizmet etmek için buradayım. En iyisini yapmaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bifouma, "Her maç zor, Olympiakos maçı da zor olacak. Bizim o seviyeye çıkmamız gerekiyor. Tur atlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



Osmanlıspor'un konuğu Trabzonspor

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ligde 27 puanı bulunan iki takımdan gol averajıyla Osmanlıspor 6., Trabzonspor ise 9. sırada yer alıyor. Sezonun ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan Osmanlıspor, galibiyetle tanışamadı. Başkent ekibi, sahasında Beşiktaş'a 2-0, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Mor-sarılılar, Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta da Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise ikinci devre maçlarına hızlı başladı ve 3 galibiyetle 9 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer, deplasmandaki maçlarda Bursaspor'a 2-1, Kasımpaşa'ya 1-0, sahasındaki karşılaşmada da Gaziantepspor'a 4-0 üstünlük sağladı.