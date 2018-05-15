Burak, Almanya'da ameliyat edildi

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Almanya'da ameliyat edildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya'da çekilen MR ve yapılan ultrason, koşu ve kuvvet analizleri sonrası Burak Yılmaz'ın kasık fıtığı ameliyatının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yaklaşık iki hafta devam edecek olan kişiye özel çok yönlü tedavi teknikleri ile var olan kuvvet dengesizliklerini ve kas/tendon sorunlarının da ortadan kaldırılmasının ardından Burak Yılmaz yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Milli oyuncunun, ligin 32. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maçta kasığındaki sakatlığı nüksetmiş ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.