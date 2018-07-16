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Burak ameliyat edilecek

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, "Benim beklediğim en önemli transfer kendi kaynaklarımızdan katılacak oyuncuların kalitesi ve sayısı" şeklinde konuştu

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:26
Burak ameliyat edilecek

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, kendisi açısından en önemli transferin altyapıdan takıma katılacak oyuncuların kalitesi ve sayısı olduğunu söyledi.

Sümer, yaptığı açıklamada, İran'ın İstiklal takımında forma giyen Majid Hosseini'nin transferinde yaşanan sorunları gidermeye çalıştıklarını belirtti. Hosseini'nin transferi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Sümer, "Halen bu oyuncunun transferinden vazgeçmiş değiliz ama öyle veya böyle yakın zamanda durumun netleşeceği umudunu taşıyoruz." dedi.

Sümer, genç oyuncuların kamptaki performanslarına değinerek, "Benim beklediğim en önemli transfer kendi kaynaklarımızdan katılacak oyuncuların kalitesi ve sayısı. İlk müsabaka denemelerinde umutlu bir görüntü oluştuğunu söyleyebiliriz. Tabii işin daha başındayız. Kesin kanaat için daha erken." ifadelerini kullandı. Öncelikle savunmanın merkezine oyuncu alacaklarını yenileyen Sümer, "Savunma merkez oyuncularını ararken o konuda ilişki geliştirirken diğer katacağımız oyuncuları ihmal ettik şeklindeki yaklaşım söz konusu değil. O arayış da farklı şekilde devam ediyor." şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz ameliyat edilecek

Trabzonspor'un dün sol kasık fıtığında artan ağrıları sonrası Slovenya kampından dün ayrılan Burak Yılmaz'ın İstanbul'da kontrollerinin yapıldığı ve ameliyat edilmesine karar verildiği açıklandı. Genel koordinatör Sümer, kulüp doktorlarından aldığı bilgilere göre Burak Yılmaz'ın 10 gün sonra saha çalışmalarına başlayacağını ve 3 haftalık sürede de hazır hale gelebileceğini umut ettiklerini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 16.07.2018 14:29
Anahtar Kelimeler:
FutbolÖzkan SümerSpor Toto Süper LigTrabzonspor
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