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Burak antrenmana katılmadı

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

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Burak antrenmana katılmadı

Süper Lig'de 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Carl Medjani, Fabian Castillo ile milli takım kampında bulunan genç kaleci Arda Akbulut'un katılmadıkları belirtildi. Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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