Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115068
ALTIN
161.426
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2644
EURO
4.6660

Burak, Başakşehir'e karşı sahada

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak, bir aksilik olmaması halinde Başakşehir maçında forma giyebilecek

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:35
Burak, Başakşehir'e karşı sahada

Trabzonspor'da Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile yapılan maçta kasıklarındaki sakatlığı nüks eden golcü oyuncu Burak Yılmaz, Hollanda'daki tedavisinin ardından Türkiye'ye döndü.

Golsüz beraberlikle biten Göztepe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında takımda yer alamayan bordo-mavili futbolcu, Medipol Başakşehir ile 22. haftada Trabzon'da oynanacak mücadeleye hazır hale getirilmeye çalışılacak. İstanbul'da bireysel olarak çalışmalarını sürdüren ve yarın Trabzon'a geleceği belirtilen milli futbolcunun 1-2 gün doktor kontrolünde çalıştıktan sonra takımla antrenmanlara katılmasının beklendiği belirtildi.

Burak Yılmaz'ın kendini iyi hissettiğini yetkililere aktardığı, milli futbolcunun takımla çalışmaların ardından bir aksilik olmaması halinde Medipol Başakşehir maçında forma giyebileceği aktarıldı.

AA

Son Güncelleme: 12.02.2018 12:42
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigFutbolBurak Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konyaspor galibiyet seviniyor
Konyaspor galibiyet seviniyor
Ozan Tufan'a af yolda
Ozan Tufan'a af yolda
"Neymar, Real Madrid'e yakışır"
"Neymar, Real Madrid'e yakışır"
Dev heyecan kaldığı yerden
Dev heyecan kaldığı yerden
Akhisar 12 maç sonra kazandı
Akhisar 12 maç sonra kazandı
Soyunma odasında coştular
Soyunma odasında coştular
Fenerbahçe seri sonu seviyor
Fenerbahçe seri sonu seviyor
Roma'nın yeni kralı Cengiz
Roma'nın yeni kralı Cengiz
"Beraberliğe üzüldük"
"Beraberliğe üzüldük"

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim