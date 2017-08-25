Burak Göztepe'ye karşı yok

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden, ikinci hafta deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak 4 puan elde eden bordo-mavililer, İzmir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Göztepe'nin cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak çıkacağı karşılaşmada 300 bordo-mavili taraftar tribünde bulunacak. Bornova Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.



Kadroda iki değişiklik

Fenerbahçe maçında kasıklarındaki zorlanma nedeniyle oyundan çıkan ve hafta içi antrenmanlarda yer alamayan Burak Yılmaz'ın, Göztepe karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı ancak forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, maç sabahı denenecek oyuncunun yetişmemesi halinde Rodallega'ya 11'de şans vermesi, Bero'nun yerine de Belçikalı futbol cu Bongonda'yı oynatması bekleniyor. Trabzonspor'da sezon başında menisküs ameliyatı edilen ve tedavisi süren Fabian Castillo, Göztepe karşısında da takımda yer alamayacak. Karadeniz ekibinin muhtemel 11'i şöyle: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Rodallega.

Medjani'ye veda töreni

Trabzonpor'da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Cezayirli oyuncu Carl Medjani'ye takım arkadaşları tarafından dün veda töreni düzenlendiği bildirildi. Kaptan Onur Recep Kıvrak'ın dün öğle yemeğinde gerçekleştirilen törende bir konuşma yaparak, takım adına oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür ettiği belirtildi. Medjani'nin ise ikinci döneminde de Trabzonspor'a tereddüt etmeden geldiğini vurgulayarak, "Çok iyi karşılandım. Burada iyi dostluklar kurdum ve güzel duygularla ayrılıyorum." dediği kaydedildi. Onur Recep Kıvrak ve oyuncularla tek tek vedalaşan Medjani'nin yeni transfer olacağı takım için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gittiği ifade edildi. Eşyalarını toplamak için Trabzon'a gelecek oyuncuya da bir plaket verileceği vurgulandı.

Deplasman serisi

Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak en uzun süredir dış sahada mağlup olmayan takım unvanını sürdürmeyi hedefliyor. En son geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, 17 Aralık 2016 tarihinde oynanan bu maçın ardından dış sahada 251 gündür rakiplerine boyun eğmiyor. 2017 yılının deplasmandaki tek yenilgisiz takımı olan Karadeniz ekibi, son 10 dış saha maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, geçen sezon Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken Atiker Konyaspor, Adanaspor ve Fenebahçe ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, bu sezon da ilk deplasman maçında Fenerbahçe karşısından sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak, dış sahada yenilmezliğini sürdürdü. Karadeniz ekibi, Göztepe karşısında da dış sahada namağlup serisini 11 maça çıkarmanın mücadelesini verecek.