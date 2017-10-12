Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104980
ALTIN
152.329
DOLAR
3.6565
STERLİN
4.7988
EURO
4.3358

Burak'ı 100. maç heyecanı sardı

Burak Yılmaz, Akhisarspor maçında oynaması halinde Trabzonspor formasıyla ligde 100. maçına çıkacak

12 Ekim 2017 Perşembe 13:42
7 Okunma
Burak'ı 100. maç heyecanı sardı

Trabzonspor'un milli futbolcu Burak Yılmaz, Süper Lig'de 15 Ekim Pazar günü yapılacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynaması halinde bordo-mavili formayla ligdeki 100. maçına çıkacak.

Bordo-mavili takıma ilk olarak 2009-2010 sezonunun devre arasında bonservisi konusunda Fenerbahçe ve kiralık olarak forma giydiği Eskişehirspor ile anlaşılarak transfer edilen golcü oyuncu, ilk sezonunda 14 resmi karşılaşmada forma giyerken 3 gol attı. Burak Yılmaz, 2010-2011 sezonunda ise 36 resmi maçta rakip fileleri 20, 2011-2012 sezonunda 43 karşılaşmada 35, bu sezon da 6 müsabakada 7 kez havalandırdı. Milli futbolcu, böylece Trabzonspor'da 99 resmi karşılaşmada 65 gol kaydetti.

Takımdan ayrı çalışıyor

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki Finlandiya maçının kadrosundan kasığındaki ağrı nedeniyle çıkartılan golcü futbolcu, takımdan ayrı bireysel antrenmanlara çıkıyor. Bordo-mavili futbolcunun, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynamak istediğini teknik heyete aktardığı, bu futbolcunun karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 12.10.2017 13:48
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFutbolBurak Yılmaz100. Resmi Maç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim