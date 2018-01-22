Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115833
ALTIN
163.362
DOLAR
3.8117
STERLİN
5.2957
EURO
4.6709

Burak, Trabzonspor'u geçti

Trabzonspor, geçen sezon Süper Lig'de 18 haftada toplam 15 gol kaydederken, Burak Yılmaz bu sezon tek başına 16 gol atmayı başardı

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:41
13 Okunma
Burak, Trabzonspor'u geçti

Süper Lig'de 18 haftada 16 gol kaydederek gol krallığı yarışında zirveye yerleşen Burak Yılmaz, geçen sezon bordo-mavili takımın aynı dönemde attığı gol sayısını da tek başına geçti.

Ligde Atiker Konyaspor karşısında 2 gol atarak gol sayısını 16'ya yükselten 32 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili takımın geçen sezonun 18 haftada attığı 15 golü geride bırakmayı başardı. Sezon başında Çin'in Beijing Guoan ekibinden tekrar Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk yarıdaki 3 müsabakada görev alamadı, bir maçı da yarıda bıraktı.

Burak Yılmaz, 15 karşılaşmada bin 266 dakika forma giyerken 79 dakikaya bir gol sığdırdı. Milli futbolcu, Atiker Konyaspor (2 maç), Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçlarında ikişer, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında da birer gol kaydetti. Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın gol attığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan elde etti. Deneyimli futbolcu, Karadeniz ekibinin ligde topladığı 30 puanın 19'una attığı gollerle katkıda bulundu.

Deplasman ve iç sahada aynı sayı

Burak Yılmaz, deplasmanda ve iç sahada 8'er gol attı. Bordo-mavili futbolcu, iç sahada Atiker Konyaspor, Alanyaspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor ikişer gol attı, deplasmanlarda ise Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir maçlarında 2, Fenerbahçe, Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabük müsabakalarında da birer olmak üzere 8 gol attı.

Son 7 haftada 9 gol

Bordo-mavili futbolcu, ligde son 7 haftada 9 gol atmayı başardı. Burak, söz konusu dönemde sadece Bursaspor maçında gol kaydedemezken, 6 maçta 9 kez fileleri havalandırarak takımının gol yükünü çekti.

Gollerin yüzde 45'i

Burak Yılmaz, Trabzonspor'un ilk 18 haftadaki 35 golünün 16'sına imza attı. Bordo-mavili futbolcu, Karadeniz ekibinin kaydettiği gollere yüzde 45 oranında katkı yaptı. Ligde gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşen Burak Yılmaz, sezon sonuna kadar bu başarısını sürdürmesi halinde 3. kez gol krallığı sevinci yaşayacak. Milli futbolcu Burak Yılmaz, Trabzonspor formasıyla ligin 2011-2012 sezonunda 33, 2012-2013 futbol sezonunda Galatasaray'da 24 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu.

AA

Son Güncelleme: 22.01.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSÜPERLİGSüper LigFutbolBurak Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cengiz göreve başlıyor
Cengiz göreve başlıyor
Beşiktaşlı yöneticinin Love sevgisi
Beşiktaşlı yöneticinin Love sevgisi
Başakşehir’i defansı sırtlıyor
Başakşehir’i defansı sırtlıyor
Tosic, Cenk'in yanına gidiyor
Tosic, Cenk'in yanına gidiyor
Talisca atıyor, Kartal kazanayor
Talisca atıyor, Kartal kazanayor
Van Persie imzayı attı
Van Persie imzayı attı
Brezilyalı yıldız Sivasspor'da
Brezilyalı yıldız Sivasspor'da
"İlhan Cavcav'ı özlemle anıyoruz"
"İlhan Cavcav'ı özlemle anıyoruz"
Sivas'dan altyapı hamlesi
Sivas'dan altyapı hamlesi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim