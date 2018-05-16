Burak ve Sosa, Kartal mı oluyor?

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, Burak Yılmaz'ın durumunun hafta bitiminde büyük ölçüde netleşeceğini söyledi.

Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'da kasık ameliyatı geçirerek bitime 2 hafta kala sezonu kapatan futbolcu Burak Yılmaz hakkında çeşitli transfer haberlerinin çıkmasına ilişkin olarak, "Burak Yılmaz'ın temasları olup olmadığını bilmiyoruz. Biz de dıştan bir kısım bilgilerle yetiniyoruz. Şimdi zaten yurt dışında ameliyat oldu. Ameliyattan sonra zannediyorum bu hafta bitiminde Burak olayı büyük ölçüde netleşir. Yalnız bir yetkili olarak ifade ediyorum, şu ana kadar Burak ile ilgili net bir bağlantı, bizim tarafımızdan net karar ortaya çıkmış değil." diye konuştu.

Kulübün ne tür bir tavrının olacağına yönelik soru üzerine Sümer, "Bu karşılıklı tatmindir. Burak'ın talepleri varsa o taleplerin uygunluk derecesi ve tatmini ya da kulübün bu konudaki taleplerinin Burak açısından uygunluk değeri önemli. Bunlar, gelecek bir yerde birleşecek ve sonunda uzlaşmaya veya bir ilişkiye dönüşecek. Şu anda tek taraflı bir karar verme şansı yok. Ortada bir akit var ve akdin onun tarafından da bizim tarafımızdan da bağlayıcı tarafları var. Bunu bilmemiz lazım. Tek taraflı şöyle olacak, böyle olacak demek doğru değil, zaten onu hem Burak hem kulüp olarak kimsenin deme hakkı yok. Futbolda da bu tür ilişkiler karşılıklı olarak ele alınır, bir düzeyde çözülür veya başka bir yol izlenir." şeklinde konuştu.

Sümer, Beşiktaş'ın Arjantinli oyuncu Sosa konusunda Trabzonspor'a teklifte bulunacağına ilişkin basında yer alan haberlere ilişkin olarak da "Şu anda bize herhangi bir öneri, teklif gelmiş değil. Öyle istekleri olursa ilgileniriz, çünkü illa olması değil, dediğim gibi karşılıklı bir memnuniyet... Onun yararına olan şeyin benim de yararıma olması gerekiyor ki gerçekleşsin." ifadelerini kullandı.