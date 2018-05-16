Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102132
ALTIN
183.240
DOLAR
4.4183
STERLİN
5.9534
EURO
5.2047
banner138

Burak ve Sosa, Kartal mı oluyor?

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, "Zannediyorum bu hafta bitiminde Burak olayı büyük ölçüde netleşir. Sosa konusunda da şu anda bize herhangi bir öneri, teklif gelmiş değil" ifadelerini kullandı

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:06
Burak ve Sosa, Kartal mı oluyor?

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, Burak Yılmaz'ın durumunun hafta bitiminde büyük ölçüde netleşeceğini söyledi.

Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'da kasık ameliyatı geçirerek bitime 2 hafta kala sezonu kapatan futbolcu Burak Yılmaz hakkında çeşitli transfer haberlerinin çıkmasına ilişkin olarak, "Burak Yılmaz'ın temasları olup olmadığını bilmiyoruz. Biz de dıştan bir kısım bilgilerle yetiniyoruz. Şimdi zaten yurt dışında ameliyat oldu. Ameliyattan sonra zannediyorum bu hafta bitiminde Burak olayı büyük ölçüde netleşir. Yalnız bir yetkili olarak ifade ediyorum, şu ana kadar Burak ile ilgili net bir bağlantı, bizim tarafımızdan net karar ortaya çıkmış değil." diye konuştu.

Kulübün ne tür bir tavrının olacağına yönelik soru üzerine Sümer, "Bu karşılıklı tatmindir. Burak'ın talepleri varsa o taleplerin uygunluk derecesi ve tatmini ya da kulübün bu konudaki taleplerinin Burak açısından uygunluk değeri önemli. Bunlar, gelecek bir yerde birleşecek ve sonunda uzlaşmaya veya bir ilişkiye dönüşecek. Şu anda tek taraflı bir karar verme şansı yok. Ortada bir akit var ve akdin onun tarafından da bizim tarafımızdan da bağlayıcı tarafları var. Bunu bilmemiz lazım. Tek taraflı şöyle olacak, böyle olacak demek doğru değil, zaten onu hem Burak hem kulüp olarak kimsenin deme hakkı yok. Futbolda da bu tür ilişkiler karşılıklı olarak ele alınır, bir düzeyde çözülür veya başka bir yol izlenir." şeklinde konuştu.

Sümer, Beşiktaş'ın Arjantinli oyuncu Sosa konusunda Trabzonspor'a teklifte bulunacağına ilişkin basında yer alan haberlere ilişkin olarak da "Şu anda bize herhangi bir öneri, teklif gelmiş değil. Öyle istekleri olursa ilgileniriz, çünkü illa olması değil, dediğim gibi karşılıklı bir memnuniyet... Onun yararına olan şeyin benim de yararıma olması gerekiyor ki gerçekleşsin." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2018 13:08
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporÖzkan SümerFutbol KoordinatörüFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük final 19 Mayıs'ta
Büyük final 19 Mayıs'ta
Dünya Kupası hakemine şike cezası
Dünya Kupası hakemine şike cezası
Cenk'in hocası gönderildi
Cenk'in hocası gönderildi
3. Lig maçına 33 bin kişi
3. Lig maçına 33 bin kişi
Sezonun en iyisi Guardiola
Sezonun en iyisi Guardiola
Muslera, Dünya Kupası'na gidiyor
Muslera, Dünya Kupası'na gidiyor
Maradona'nın sürpriz başkanlığı
Maradona'nın sürpriz başkanlığı
Şampiyonluk 1 puan uzakta
Şampiyonluk 1 puan uzakta
Gençler, Özat ile yolları ayırdı
Gençler, Özat ile yolları ayırdı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim