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Burak Yılmaz ameliyat oldu

Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan’da forma giyen Burak Yılmaz, kasık fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Yıldız futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise açıklanmadı

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Burak Yılmaz ameliyat oldu

Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan’da forma giyen Burak Yılmaz, kasık fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Yıldız futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise açıklanmadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Burak Yılmaz kasık fıtığı operasyonu geçirdi. Çin’in Beijing Guoan takımında forma giyen ve son dönemde gösterdiği performansla takımına büyük katkı sağlayan yıldız golcü, Almanya’da kasık fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Burak Yılmaz’ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı açıklanmadı.

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