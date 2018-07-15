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Burak Yılmaz’ın durumu belirsiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, İstanbul’a kontrole giden ve ameliyat riski bulunan Burak Yılmaz ile ilgili, "Burak’ın sol kasığında biraz ağrısı oldu. Pazartesi doktor kontrolü var. Kontrolden sonra durumu netlik kazanacak” dedi

15 Temmuz 2018 Pazar 17:08
Burak Yılmaz’ın durumu belirsiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, İstanbul’a kontrole giden ve ameliyat riski bulunan Burak Yılmaz ile ilgili, "Burak’ın sol kasığında biraz ağrısı oldu. Pazartesi doktor kontrolü var. Kontrolden sonra durumu netlik kazanacak” dedi.

Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı NK Triglav Kranj’ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karaman, oyuncularını tebrik ettiğini belirterek, "İyi bir başlangıç ve iyi bir moral oldu. En azından çalıştıklarının karşılığını alması açısından iyi oldu. O açıdan bizim için sevindirici oldu. Tüm oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir anda her şeyin dört dörtlük olmasını beklemek hayal kırıklığı olur. Oyuncular sahada ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Bu yoğun tempoya rağmen bunu yaptılar" dedi

"BURAK YILMAZ’IN DURUMU KONTROLDEN SONRA NETLİK KAZANACAK"

Karaman, İstanbul’a kontrole giden ve ameliyat riski bulunan Burak Yılmaz ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Burak’ın sol kasığında biraz ağrısı oldu. Pazartesi doktor kontrolü var. Kontrolden sonra durumu netlik kazanacak. Kontrole giden her oyuncunun belli riskleri var. Biz sonuçta hekim değiliz. En iyi kararı versin diye doktora gönderildi. Dolayısı ile doktorun vereceği karar bizim için önemli. Biz de pazartesi gününü bekliyoruz."

TARAFTARLAR ÇİÇEK VERDİ

Trabzonspor taraftarları maçın ardından teknik direktör Ünal Karaman’a Almanya’dan getirdikleri çikolatayı ikram etti. Ünal Karaman’da ikram edilen çikolatalardan basın mensuplarına takdim etti.

İHA

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