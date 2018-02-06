Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114456
ALTIN
163.105
DOLAR
3.7827
STERLİN
5.2564
EURO
4.6730

Burak yoksa gol de yok

Göztepe ile sahasında golsüz berabere kalan Trabzonspor'da son haftalarda Burak Yılmaz haricinde gole katkı sağlayan oyuncu olmadı

06 Şubat 2018 Salı 13:41
Burak yoksa gol de yok

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile sahasında golsüz berabere kalan Trabzonspor'da son haftalarda Burak Yılmaz haricinde gole katkı sağlayan oyuncu olmadı.

Son 4 lig maçında berabere kalan Karadeniz ekibinde toplam 20 futbolcu forma giyerken sadece Burak Yılmaz gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavili takımın Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan golcü oyuncu, son 4 haftanın 3'ünde forma giyerek 4 golü de kaydeden isim oldu. Burak Yılmaz, ligin 17. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, iç sahada ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten karşılaşmalarda rakip fileleri havalandırdı.

Karadeniz ekibi, Göztepe maçında rakip kale önünde bir çok pozisyon üretmesine karşın bunları golle sonuçlandıramazken Burak Yılmaz'ın yokluğu hissedildi. Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın haricinde Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Hubocan, Abdülkadir Ömür, Onazi, Mustafa Akbaş, Pereira, Yusuf Yazıcı, Sosa, N'Doye, Rodallega, Durica, Novak, Bero, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ve Kucka son 4 haftada görev yapan 20 futbolcu oldu.

Gol krallığı sürüyor

Göztepe maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, buna rağmen ligde 17 golle gol krallığını sürdürüyor. Ligde geride kalan 20 haftanın 16'sında görev yapan Burak Yılmaz, bin 356 dakika sahada kalırken 1,06 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı. Burak Yılmaz, ortalama 80 dakikada 1 gol kaydetti. Golcü futbolcu, Trabzonspor'un 20 hafta sonunda 36 golünün 17'sini kaydederek gollerin yüzde 47,2'sine imza attı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Burak YılmazFutbolSporSpor Toto Süper LigTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe yarı final için sahada
Fenerbahçe yarı final için sahada
"1. Lig'in seviyesini bilmiyordum"
"1. Lig'in seviyesini bilmiyordum"
Arsenal'deki sonraki en iyi Adebayor
Arsenal'deki sonraki en iyi Adebayor
Antalya'da sahalar doldu
Antalya'da sahalar doldu
Evini bordo maviye boyattı
Evini bordo maviye boyattı
Avrupa, Osmanlıspor'a yaramadı
Avrupa, Osmanlıspor'a yaramadı
Haftanın en karlısı Kayserispor
Haftanın en karlısı Kayserispor
Sow takımdan ayrı çalıştı
Sow takımdan ayrı çalıştı
"Şampiyonluk şansımız çok yüksek"
"Şampiyonluk şansımız çok yüksek"

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim