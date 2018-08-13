Burnley hazırlıkları başladı

Mepipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda İngiltere'nin Burnley takımıyla 16 Ağustos Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idmanın ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında dün oynanan ve 2-0 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi. Diğer futbolcuların ise dar alan oyunları ve sprint çalışması ile antrenmanı tamamladığı belirtildi.

Turuncu-lacivertliler, Burnley ile oynayacakları rövanş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.