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Burnley'i Hart kurtardı

Burnley'nin Medipol Başakşehir'i elemesi İngiliz basınında

17 Ağustos 2018 Cuma 12:55
Burnley'i Hart kurtardı

İngiliz basını, Burnley'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir'i elemesinin ardından golü atan Jack Cork ile kaleci Joe Hart'ın performanslarını öne çıkardı.

The Guardian gazetesi "Jack Cork bir parça uzatma buldu ve Başakşehir’i bitirdi" başlıklı haberinde İstanbul temsilcisinin Edin Visca ve Kerim Frei ile bulduğu şansları kalesinde önemli kurtarışlara imza atan Joe Hart yüzünden değerlendiremediğini kaydetti.

"Biraz mantar da (Cork) koy" başlığını kullanan The Sun, takımların iki maçtaki 180 dakikayı golsüz bitirdiklerinin altını çizdi. Medipol Başakşehir’in ilk yarının son dakikalarında canlandığına dikkati çeken gazete, son 4 dakika içinde Joe Hart’ın dört önemli kurtarış yaparak skor dengesini koruduğunu okuyucularına duyurdu.

Daily Mail, haberine "Jack Cork yeniden kahraman" başlığını atarken, Burnley'nin 97. dakikada bu oyuncunun attığı gol sayesinde Avrupa yolculuğuna devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.

The Telegraph gazetesi "Burnley gol kuraklığına son verdi" başlığıyla verdiği haberde, İngiltere temsilcisinin Medipol Başakşehir’i uzatmalarda attığı gol ile eleyerek play-off turuna yükseldiğini yazdı.

BBC de İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal, Manchester City ve Tottenham takımlarında forma giymiş Emmanuel Adebayor'un oyuna sonradan girdiğine dikkati çekerken, yıldız oyuncunun iki gol girişiminin sonuçsuz kaldığı değerlendirmesini yaptı.

Yerel Lancashire Telegraph gazetesi ise Cork'un uzatmalarda gelen golünü "Türk lokumuna" benzettiği haberinde, Medipol Başakşehir’in maçın 40. dakikasından sonra canlanabildiğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2018 13:13
Anahtar Kelimeler:
The TelegrapghThe SunThe GuardianMedipol BaşakşehirIngiltereBurnley
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