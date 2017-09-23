Bursa 10 maçtır kazanamıyor

Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 97. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, rakibine 21 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 96 maçta rakip filelere 167 gol attı, Bursa ekibi 80 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray evinde 3-1, deplasmanda da 5-0'lık skorlarla kazandı.

Bursaspor 10 maçtır kazanamıyor

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 10 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 10 randevuda 4 kez berabere kaldı, 6 kez yenildi.

Bursa'da ev sahibi üstün

Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında rakibine 17-14 üstünlük sağladı. Bursa'da yapılan 18 lig karşılaşması da beraberlikle sonuçlandı, Galatasaray'ın 55 golüne karşılık, Bursaspor 47 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, 1998-1999 ve geçen sezon da 5-0'lık galibiyetlere imza attı. Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.