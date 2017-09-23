Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104123
ALTIN
145.704
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7053
EURO
4.1702

Bursa 10 maçtır kazanamıyor

Bursaspor, Galatasaray'ı 10 maçtır yenemiyor

23 Eylül 2017 Cumartesi 12:14
5 Okunma
Bursa 10 maçtır kazanamıyor

Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 97. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, rakibine 21 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 96 maçta rakip filelere 167 gol attı, Bursa ekibi 80 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray evinde 3-1, deplasmanda da 5-0'lık skorlarla kazandı.

Bursaspor 10 maçtır kazanamıyor

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 10 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 10 randevuda 4 kez berabere kaldı, 6 kez yenildi.

Bursa'da ev sahibi üstün

Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında rakibine 17-14 üstünlük sağladı. Bursa'da yapılan 18 lig karşılaşması da beraberlikle sonuçlandı, Galatasaray'ın 55 golüne karşılık, Bursaspor 47 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, 1998-1999 ve geçen sezon da 5-0'lık galibiyetlere imza attı. Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursasporFutbolGalatasaraySüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim