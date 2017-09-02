Bursa 2 oyuncu daha alacak

Bursaspor’da yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular, kulüp personeli ve basın mensupları bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Ali Ay, 8 transfer yaptıklarını hatırlatarak, 2 oyuncu daha transfer etmek istediklerini söyledi.

Özlüce Tesisleri’nde düzenlenen bayramlaşma törenine Başkan Ali Ay, İkinci Başkan Ali Ademoğlu, yöneticiler, Teknik Direktör Paul Le Guen’in yanı sıra teknik ekip, futbolcular ve basın mensupları katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Ali Ay, "İnşallah bu yıl bütün branşlarda başarılı bir yıl geçiririz. Bunun için çok çalışmalıyız. Hocalarımıza ve Paul Le Guen’e güvenimiz sonsuz. 8 transfer yaptık, 2 tane daha düşünüyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Tabi Bursaspor’u düşünüyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Umarım sezon sonunda da başarıyla neticelendiririz. Tekrar herkesin bayramı kutlu olsun" dedi.

Teknik Direktör Paul Le Guen ise, "Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Sizler için bu bayramın ne anlama geldiğini biliyorum. Hatta oyuncularımın ailesiyle zaman geçirmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak ekstradan bir izin verdim. Tekrardan herkese iyi bayramlar" diye konuştu.