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Bursa, 5-6 oyuncu alacak

Bursaspor Futbol Direktörü Mustafa Er, "Yeni sezonda takıma direkt katkı sağlayacak 5-6 oyuncu alacağız. Bunun için de titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:20
Bursa, 5-6 oyuncu alacak

Bursaspor Futbol Direktörü Mustafa Er, transfer döneminde 5-6 oyuncuyu kadrolarına dahil etmek istediklerini, bunun için titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Er, yaptığı açıklamada, yeni sezonda sıkıntı yaşamamak ve güçlü bir takım oluşturmak için yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını belirtti. Transfer çalışmalarında teknik heyet, scout ekibi, transfer komitesinin birlikte hareket ettiğini dile getiren Er, "Hepimizin önceliği kulübün menfaatleri. Herkes buna göre çalışıyor. Teknik heyetin, scout ekibinin ve transfer komitesinin belirlediği isimleri topluyor hepsini tek tek değerlendiriyoruz." dedi.

Er, daha önce belirledikleri oyuncularla görüşmelere başladıklarını belirterek, "Yeni sezonda takıma direkt katkı sağlayacak 5-6 oyuncu alacağız. Bunun için de titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu 5-6 oyuncu ağırlıklı olarak yabancı olacak. Bunun dışında gelecek vadeden oyuncular bulursak da kadromuza dahil edeceğiz. Faydalı olacağına inandığımız her oyuncuya açığız." diye konuştu.

Mustafa Er, bonservisi Anderlecht'te bulunan, geçen sezon Kayserispor'da kiralık forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Stephan Badji ve bonservisi Premier Lig ekiplerinden Newcastle United takımında olan, geçen sezon Demir Grup Sivasspor'da kiralık forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Henri Saivet'in transferleri için görüşmelerin sürdüğünü anlattı.

Mustafa Er, Dünya Kupası müsabakaları nedeniyle kendileri gibi bu sezon transferde diğer takımların çok aceleci davranmadığını vurgulayarak, söz konusu organizasyonu da yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursasporMustafa ErSÜPERLİG
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