Bursa böylesini hiç yaşamadı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon, son hafta deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek küme düşmekten kurtulan Bursaspor, son yılların en kötü dönemini yaşadı.



Sezona Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlüğünde başlayan ve ligin ilk yarısında topladığı 27 puanla 5. sırada bulunan ve sezon sonunda Avrupa kupalarına gitmeyi hedefleyen Bursaspor'da, ligin ikinci yarısıyla başlayan düşüş, son haftaya kadar devam etti. Hamza Hamzaoğlu'nun istifasının ardından sırasıyla Tunahan Akdoğan, Mutlu Topçu, Adnan Örnek ve Mustafa Er'in teknik sorumluluğunda maçlara hazırlanan yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda oynadığı 18 müsabakadan sadece 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek, 11 puan toplayabildi. Bursaspor, 18 maçın 13'ünü ise kaybederek kendini düşme potasında buldu ve son anda küme düşmekten kurtuldu. Ligin sonunda, oynadığı 34 maçtan 11 galibiyet, 5 beraberlik 18 mağlubiyet elde ederek 38 puanla sezonu 14. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar, bu sonuçlarla küme düştüğü 2003-2004 sezonunun bile gerisinde kalarak taraftarını üzdü. Bursaspor, küme düştüğü ve 2 yıl boyunca Süper Lig'den ayrı kaldığı 2003-2004 sezonunda oynadığı 34 maçın 10'unu kazanıp 10'unda berabere kalarak, 14 maçtan da mağlup ayrılmış, topladığı 40 puanla 16. sırada tamamladığı lige veda etmişti. Yeşil-beyazlı ekip, o dönem 40 gol atarken kalesinde de 40 gol görmüştü.