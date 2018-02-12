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Bursa'da Batalla sevinci

Bursaspor'da sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir kondisyoner eşliğinde, iyileşen Pablo Batalla takımla çalıştı

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:06
Bursa'da Batalla sevinci

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynadı, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Dün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyen oyuncular, koşunun ardından antrenmana kondisyon salonunda devam etti. Sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir kondisyoner Giovanni Melchiore eşliğinde çalışırken, iyileşen Pablo Batalla takımla çalıştı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntrenmanBursasporFutbolHazırlıkSpor Toto Süper LigYeni Malatyaspor
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