Bursa'da hazırlıklar sürüyor

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, topla koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, 5'e 2 pas, pres ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Cybex testinde bulunan Yusuf Erdoğan, Barış Yardımcı, John Bostock, Furkan Soyalp, Jani Atanasov ve Ertuğrul Ersoy antrenmanda yer almadı.
Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
AA