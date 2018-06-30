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Bursa'da hazırlıklar sürüyor

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:10
Bursa'da hazırlıklar sürüyor

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, topla koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, 5'e 2 pas, pres ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Cybex testinde bulunan Yusuf Erdoğan, Barış Yardımcı, John Bostock, Furkan Soyalp, Jani Atanasov ve Ertuğrul Ersoy antrenmanda yer almadı.

Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 30.06.2018 14:21
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigFutbolBursasporAntrenman
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