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Bursa'da tempo yükseliyor

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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Bursa'da tempo yükseliyor

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. 

Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda pas organizasyonları ve tempo artırmalı koşularla tamamlandı. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Furkan Özçal ve Ertuğrul Ersoy, fizyoterapist İlker Arıbaş eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Sağlık kontrolünden geçen Mert Günok, Ricardo Faty, Merter Yüce, Emre Taşdemir, Onur Atasayar, Okan Kocuk, Muhammed Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz ise antrenmanda yer almadı. Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde yapacağı idmanla devam edecek.
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