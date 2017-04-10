Bursa'dan 15 maç sonra bir ilk

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında 3-0'lık Kardemir Karabükspor galibiyetiyle 15 hafta sonra kalesinde gol görmedi.



Ligde ortaya koyduğu kötü performansla beklentileri boşa çıkaran yeşil-beyazlılar, hem 3 haftalık galibiyet hasretine Kardemir Karabükspor'u yenerek son verdi hem de gol yemedi. Süper Lig'de son olarak 11. haftada Akhisar Belediyespor ile sahasında 0-0 berabere kalan Bursaspor, ardından oynadığı 15 maçta kalesini gole kapatamadı. Ligde ilk 11 haftada kalesinde sadece 7, ardından oynadığı 15 maçta 28 gol yiyen Bursaspor, haftalar sonra hem kalesinde gol görmedi hem de farklı galip geldi. Bursaspor'da 27 maçta da forma giyen kaleci Harun Tekin, bu sezon çıktığı müsabakaların 8'sinde kaleyi gole kapatmayı başarabildi. Harun, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Kardemir Karabükspor maçlarında kalesini gole kapattı.