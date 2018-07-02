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Bursa'dan ayrılmak istiyor

Bursaspor, 12 günlük kamp için Afyonkarahisar'a gitti

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:50
Bursa'dan ayrılmak istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında 12 günlük kamp için Afyonkarahisar'a hareket etti.

Yeni sezon öncesi 27 Haziran'da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanan yeşil-beyazlılar, sağlık kontrolleri ve burada gerçekleştirdikleri 4 günlük çalışmanın ardından sabah saatlerinde Afyonkarahisar'a gitti. Bursasporlu oyuncular 12 günlük kampın ardından 3 gün izin yapıp, yine Afyonkarahisar'da toplanacak ve ikinci etap çalışmasını sürdürecek.

Bursa temsilcisi, Afyonkarahisar kampında, Balıkesirspor, Afjet Afyonspor, Ümraniyespor ve Altay ile hazırlık maçları oynayacak.

Bu arada, yeşil-beyazlılarda ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrılmak istediğini belirten John Bostock'un Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği bildirildi. Bostock'un, Fransa'da bir takımla anlaşmaya vardığı öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 02.07.2018 15:59
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigFutbolBursasporBursa
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