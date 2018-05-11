Bursa'dan Uludağ'a tesis atağı

Bursaspor Kulübü daha önce Galatasaray ile Beşiktaş kulüplerinin de talip olduğu, Bursa'nın Uludağ eteklerindeki Keles ilçesinde yer alan bin 200 rakımlı Kendir Yaylası'nda yapmayı planladığı tesisin projesinde sona yaklaştı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yaptığı açıklamada, Kendir Yaylası'nda 262 dönüm araziye yapılacak tesisin projesine yönelik çalışmaların Erkan Körüstan başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından başlatıldığını söyledi. Projeyi kendilerinin de devam ettirdiğini anlatan Ay, "Bütün altyapı işlemleri tamamlandı. Mimar Hasan Sözüneri tarafından çok güzel bir proje hazırlanıyor. O proje gerçekleştiğinde hem bizim hem de Türkiye'deki diğer takımların kamp için yurt dışına gitmesine gerek kalmayacak. Projeyi genel kurulumuza yetiştirmeye çalışıyorum. Belki proje maketini de sunacağım. Çok önemli bir proje olacak. Mimari çizimleri bittikten sonra yap-işlet-devret modeliyle bu işi tekrar gündeme getireceğiz." diye konuştu.

Ay, ortaokul ve lise ile Kendir Yaylası projelerinin yanı sıra daha başka projelerin de ellerinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Dereçavuş'ta 28 dönümlük arazi var. Gelecek hafta devri bitecek ve onun satışına çıkacağız. 20-25 dönümlük bir arazi daha şu an gündemimizde. Burada Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, çok yardımcı oluyorlar. Bursaspor, 3 milyonluk şehrin bir markası. Başarılı olunca herkes seviniyor, başarısız olunca herkes üzülüyor. Önemli olan bu başarıyı devamlı hale getirmek ve yukarı doğru çıkmak. Bu da maalesef parayla oluyor. Bizim çok çabuk şekilde para olayını çözmemiz gerekiyor."

Bursaspor Kulübünün acil olarak faiz yükünden kurtulması gerektiğinin altını çizen Ay, bunun için de çeşitli kaynak arayışları içinde olduklarını anlattı.

Stat isim hakkının devri

Ay, kaynak arayışları çerçevesinde stat isim hakkının devrinin de bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Herkes sanıyor ki, çalışılmıyor. Stat isim hakkı konusunda şu ana kadar belki 10'un üzerinde firma ile konuşuldu. 3 firmayla belli bir yere gelindi. Temas halindeyiz. Büyük ihtimalle, inşallah bir aksilik olmazsa bunun da yakın zamanda gerçekleşeceğini umuyoruz. Ancak dünyada ekonomik problemler de var. Bu da onun için engel oluyor. Stat isim hakkının devri olursa Bursaspor'un önü tamamen açılacak. Biz projelerimizi tek tek hayata geçirerek Bursaspor'u bu zorlu süreçten çıkarmak istiyoruz. Yoksa bizim hakikaten gelirimiz çok düşük. Geçen İstanbul takımlarından birinin yöneticisi ile görüştüğümde 160-170 milyon liraya yakın tribün gelirleri olduğunu söyledi. Onlarla rekabet durumundayız ama bizim tribün gelirimiz 10-15 milyon lira arasında. Yapacak çok iş var."

Kalıcı gelir konusunda bir diğer çalışmalarının stattaki ticari alanların kiralanması olduğunu belirten Ay, "Stadımızın çevresindeki bariyerler buna engel oluyordu. Onunla ilgili hem Valimiz hem Belediye Başkanımız, hem de Emniyet Müdürümüz ile görüştük. Sanıyorum sezon sonunda tamamen bariyerleri kaldıracağız. Çünkü bariyerler kalkmazsa aşağıdaki dükkanların hiçbir faydası olmayacak." diye konuştu.

Ay, kendisinin kulübe yaptığı maddi katkının az olmadığını ama bunu yapmak zorunda kaldığını vurgulayarak, "Ben bu paraları vermek zorundaydım. Çünkü biliyorsunuz gelirimiz kısıtlı. Aksi takdirde kulübü iflas noktasına getirecektik. Daha önceki sözleşmeler, bizim de hatalarımız oldu. Yanlış transferler de oldu. Eğer biz bunları vermemiş olsaydık şu an FIFA'da 30-40 dosyamız olurdu." ifadelerini kullandı.

"Mustafa Er'den çok şey bekliyorum"

Ali Ay, Fransız teknik adam Paul Le Guen'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından takımı teslim ettikleri Mustafa Er'den de övgüyle bahsederek, şunları kaydetti: "Hiç kimsenin görmediği bir şey var. Mustafa Er'i aldığımızda benim projelerimden bir tanesiydi. Ben gelecekte muhakkak hocamızın Bursalı biri olmasını istedim. Çünkü bizim özümüze dönmemiz gerekiyor. Hocalarda hatalı davrandık ama bunu biz bilerek yapmadık. Le Guen'i aldığımızda dünya markasıydı. Bazı olumsuzluklar, uyumsuzluklar oldu. Maalesef ligin ilk yarısında iyiydi ikinci devre ise hocayı başarısız olarak söyleyebilirim. Hocayı gönderdik. Mustafa hoca iyi gidiyor çok şükür. Mustafa Er'den çok şey bekliyorum. Daha yol alması gereken genç ve Bursalı hocamız. İleride inşallah daha fazla katkı sağlayacak diye düşünüyorum."