Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bursa en kritik maçına çıkıyor

Süper Ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan takımlardan biri olan Bursaspor, sahasında sezonun son ve kritik maçını Gençlerbirliği ile oynayacak

Bu haber kez okundu.

Bursa en kritik maçına çıkıyor
Aldığı sonuçlarda düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor ile puan farkı beşe düşen ve düşme korkusunu yaşayan Bursaspor, ligdeki en kritik karşılaşmasına çıkacak. Yeşil beyazlılar, Gençlerbirliği yenmesi halinde, resmen ligde kalışını ilan edecek. 

ÜSTÜNLÜK BURSASPOR'DA
Bursaspor ile Gençlerbirliği arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Süper Lig tarihinde iki takım bugüne kadar 67 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda Bursaspor 25, Gençlerbirliği ise 20 galibiyet, 21 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-1 kazanmıştı. Busaspor'un kozu Batalla olacak. Arjantinli oyuncu 8 golle yeşil beyazlıların en çok gol atan ismi olurken, Kubilay Kanatsızkuş ise onu 6 golle takip ediyor.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
STSLBursasporKritik Maç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100