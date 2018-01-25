Bursa geri dönecek

Bursaspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulübün Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Le Guen, Medipol Başakşehir yenilgisinin hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Medipol Başakşehir maçında umduğu sonucu alamadıklarını ifade eden Le Guen, "Umutsuz değilim kesinlikle. Takımımdan bir reaksiyon bekliyorum. İyi sonuçlara geri dönüş yapacağımıza, tekrar iyi sonuçlar almaya başlayacağımıza inanıyorum. Takım olarak savaşmaya hazırız." dedi.

Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin de "Şimdi önümüzde bir deplasman karşılaşması var ve ben eminim ki bu karşılaşmadan mutlaka bir şeyler çıkartacağız, çıkartmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulunan Le Guen, Türkiye liginin zor olduğunu bildirdi.

"İlk 11'de olmamak hiçbir zaman ceza değildir"

Fransız teknik adam, "Medipol Başakşehir yenilgisinin bir cezası olacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Ceza kelimesini kullanmak çok doğru mu emin değilim. İlk 11'de olmamak hiçbir zaman ceza değildir. Böyle bir ceza olamaz. Ben bir teknik direktörüm ve seçim yapmak zorundayım. Bu tarz maçlardan sonra böyle değerlendirmeleri yapmak, akıllardan böyle şeylerin geçmesi normaldir ama takım içinde bir rekabet var. İyi olanın oynaması gereken bir rekabet, bir yarışma var. Ben de bu yarışmanın hakemiyim. İyi olan kimseyi sahaya koymak konusunda görevliyim." Yapılan transferler hakkında da değerlendirmede bulunan Le Guen, "Transferlerden memnunum. Oyuncularımla mutluyum ve bu oyuncularla ligde savaşacağım." diye konuştu.

Bursaspor'da sakatlıkları süren Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir ve Kofi Atta takımdan ayrı koşu yaparken, kaptan Pablo Martin Batalla'nın ise tedavisine devam edildi. Yeşil-beyazlılar, yarın sabah basına kapalı yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra uçakla Alanya'ya gidecek.