Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bursa hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bu haber kez okundu.

Bursa hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü iç sahada Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, yenilenme çalışmaları yapıldı. Bordo-mavili takımın antrenmanına, kart cezalısı oldukları için izin verilen Olcay Şahan, Bero, ülkesine giden Ibanez, sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu ile Yusuf Erdoğan'ın katılmadıkları bildirildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. 
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
AntrenmanTrabzonsporFutbol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100