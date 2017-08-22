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Bursa hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Bursa hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen sabah antrenmanına, futbolcuların salonda ısınma ve açma germe hareketleriyle başladığı bildirildi. Siyah-beyazlıların daha sonra istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptığı belirtildi. Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarına akşam basına açık antrenmanla devam edecek.
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FutbolBeşiktaşAntrenman
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