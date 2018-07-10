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Bursa, hiçbir takımdan çekinmiyor

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Cem Öztürk, "Rakiplerden öte biz kendimize bakıyoruz. Hiçbir takımdan da çekinmiyoruz" dedi

10 Temmuz 2018 Salı 15:37
Bursa, hiçbir takımdan çekinmiyor

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Cem Öztürk, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona deplasmanda Fenerbahçe maçı ile başlayacak olmalarının kendileri açısından bir dezavantaj olarak görülmediğini belirterek, "Rakiplerden öte biz kendimize bakıyoruz. Hiçbir takımdan da çekinmiyoruz." dedi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun Türk futboluna ve tüm kulüplere hayırlı olmasını diledi. Yeni sezonun fikstür çekiminin dün İstanbul'da gerçekleştirildiğini anımsatan Öztürk, "Lige deplasmanda Fenerbahçe maçı ile başlayacağız. Ligin ilk haftasında Fenerbahçe veya başka bir takımla oynamamızın bir önemi yok. Bu maratonda sonuçta her takımla oynayacağız. Ama birinci hafta ama 17. hafta mutlaka her takım birbiriyle karşılaşacak. Rakiplerden öte biz kendimize bakıyoruz. Hiçbir takımdan da çekinmiyoruz. " diye konuştu.

Öztürk, ilk 5 haftalık periyota bakıldığında Fenerbahçe'nin ardından sahalarında Kayserispor'u ağırlayacaklarını, ardından Atiker Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Ligin 4. haftasında Beşiktaş Bursa'ya gelecek, sonraki hafta ise biz Rize'ye gideceğiz. Bana göre kötü bir fikstür değil. Sonuçta rakiplerimizin karşısında da güçlü bir Bursaspor olacak." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu olarak yeni sezonda beklentilerinin sahada 90 dakika mücadele veren ve taraftarını mutlu eden bir Bursaspor görmek olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti: "Yönetim kurulu ve teknik heyet olarak gayet güzel bir birliktelik oluşturduk. Takımımız Afyonkarahisar kampında iyi bir çalışma dönemi geçiriyor. Transferde de yine teknik heyet ve scout ekibimizle bize faydalı olacağına inandığımız isimleri kadromuza dahil ediyoruz. Yeni sezondan oldukça umutluyuz. Son 2 yılda yaşadığımız sıkıntılı dönemleri bu sezon yaşamayacağımıza inanıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bursasporİkinci Başkan Cem ÖztürkSÜPERLİG
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