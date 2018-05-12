Bursa ile 84. randevu

Trabzonspor ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Bursa'da yapacakları maçla 84. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 83 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 42-12 üstünlüğü bulunuyor. 29 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 124 gol attı, kalesinde 66 gol gördü.

Bursa'daki maçlar

Taraflar arasında Bursaspor'un ev sahipliğinde yapılan 41 karşılaşmanın 16'sı berabere bitti, bordo-mavililer 15, yeşil-beyazlılar 10 kez galip geldi. İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Karadeniz ekibi, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002'de de evinde 5-0 kazandı.