Bursa ilgilendiği oyuncuları açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer çalışmaları kapsamında iki mevki için girişimler devam ediyor.



Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay , Özlüce Tesisleri'nde Ekoko'nun imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağ kanat ve sağ bek için 2 oyuncuyu kadrolarına dahil etmek istediklerini söyledi. Sağ kanat için Portekiz'in Porto takımından Hernani 'nin yanı sıra Kazakistan'ın Astana takımından Twumasi , sağ bek için ise bonservisi İspanya'nın Barcelona takımında bulunan Brezilyalı Douglas ile görüşme halinde olduklarını anlatan Ay, "Her 3 oyuncunun transferi için temaslarımız sürüyor. Aslında her 3 oyuncu ile ilgili bir sorun yok. Kendileri gelmek istiyor. Kulüpleriyle anlaşma zemini arıyoruz." dedi. Ay, Hernani için yönetim kurulu üyesi Hasan Parlakay'ın Portekiz'de bulunduğunu vurgulayarak, "Porto ve Astana takımlarının yanıtına göre bir karar vereceğiz. Hernani'yi kiralık, Twumasi'yi ise bonservisi ile transfer etme durumu söz konusu. Barcelona'dan Douglas için ise bu akşama kadar bir yanıt gelecek. Bir an önce oyuncuları kadromuza dahil ederek transferi sonlandırmak istiyoruz. Birkaç güne kadar imzalar atılır." diye konuştu.