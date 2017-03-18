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Bursa'nın konuğu Alanyaspor

Bursaspor, ligin 25. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Alanyaspor’u mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor

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Bursa'nın konuğu Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 24 haftada 32 puan toplayarak 10. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, 25. hafta mücadelesinde yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

Bursaspor'un son deplasman galibiyeti Alanyaspor'a karşı
Bursaspor, Akdeniz ekibi Alanyaspor ile ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Yeşil-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 8 deplasman maçından yalnızca 2 puan çıkarabildi. Alanyaspor, ligde geride kalan 24 haftada topladığı 25 puanla düşme hattının bir basamak üstünde yer alırken, kalesinde de en çok gol gören takım konumunda yer alıyor. Akdeniz ekibi, 24 haftada kalesinde 46 gol gördü. Yarınki karşılaşma öncesi ev sahibi Bursaspor ise kalesinde en fazla isabetli şut gören takım olarak dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı takımın kalesine, 24 haftada toplam 127 isabetli şut geldi. Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Erkan Akbulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar.
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