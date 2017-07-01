Bursa Titi'yi bitirdi, Cabaco yolda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Kasımpaşa'nın Brezilyalı futbolcu Cristian Chagas Tarouco (Titi) ile anlaştı.



Ay: Cabaco bitmek üzere

Bursaspor Kulübü Başkanı Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay , "Uruguaylı bir stoper ile anlaşmak üzereyiz. Çok az detaylar kaldı. İsmi Erick Cabaco." dedi. Başkan Ay, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, transfer çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Takımın başına getirdikleri Fransız teknik direktör Paul Le Guen'le ilgili konuşan Ay, "Dünya markası bir hoca ile anlaştık. Hocamıza güveniyoruz. Takımımız bugün topbaşı yapacak. Milli takımlarda forma giyen oyuncularımız bir hafta, 10 gün tatil yapacak. Serdar Kurtuluş'un sakatlığı var. 27-28 oyuncu bugün toplanıyor." diye konuştu. Ay, transfer konusunda titiz davrandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Transferle ilgili şubat ayından beri izlediğimiz oyuncular var. Onlardan biriyle çok az detaylar kaldı. Arjantinli oyuncunun ismini çarşamba günü açıklayacağım. Karşı tarafın başkanının bizden ricası var. Uruguaylı bir stoper ile anlaşmak üzereyiz. Çok az detaylar kaldı. İsmi Erick Cabaco. Uruguay'ın Nacional takımının oyuncusu. Geçen sene Fransa'da Nancy'de kiralık oynadı. 1995 doğumlu. Anlaşmamız ilk yıl kiralık, bir sene sonra satın alma opsiyonlu. 4 futbolcuyla bitirdik gibi bir şey. Arjantin'den gelecek oyuncu 8 numara, 10 numara pozisyonunda oynuyor. Titi, sol stoper. Diğer oyuncu, sağ stoper. Barış'ın yanına bir sağ bek daha bakıyoruz. 6 numara da alacağız. Hocamızın iki oyuncu tavsiyesi var. Belki bir oyuncuyu kampa kadar alabiliriz." Geçen sezon zor günler geçirdiklerini hatırlatan Ay, "İnşallah gelecek sene güzel neticelerle sahadan ayrılırız, sezonu iyi bitiririz. Allah bir daha geçen seneyi bize göstermez. Çok hatalar oldu. Herkesin ders çıkarması lazım. Futbolda almak da satmak da çok zor. Elimizde gençlerle beraber çok oyuncu olacak. Belki bir kısmını MKE Ankaragücü, bir kısmını da İnegölspor'a verebiliriz. 10 gün içerisinde her şey netleşecek." ifadelerini kullandı.

"Batalla jübilesini burada yapmak istiyor"

Transfer gündemlerinde bulunan Güray Vural ve Yusuf Erdoğan'la ilgili gerekli teklifleri yaptıklarını aktaran Başkan Ay, şöyle devam etti: "Bir kızı 10 kişi ister, bir kişi alır. İkisi de bizde oynamak istiyor. Kulüpleri izin verirse olacak. İzin vermezse olmayacak. Harun ve Batalla, 40 oyuncumuzdan ikisi. Sözleşmeli oyuncularımız. Ben kalmalarını istiyorum. Herhalde kalacaklar. İkisi için de teklif gelmedi. Batalla ile görüşemedik. Herhalde gelecek hafta gelecek. Batalla da jübilesini burada yapmak istiyor. İnşallah burada yapar."

"5 forvetten 2'sini satmamız lazım"

Forvet transferine ilişkin de konuşan Ay, "Santrfor transferi için 'çilek' olayı çıkmıştı. Elimizde Stancu, Necid, Kubilay, Sinan ve Deniz var. Deniz kadro dışı. 5 forvet oyuncumuz var. Bunlardan 2'sini satmamız lazım ki yer açılsın. Ondan sonra düşünürüz. Bunun kararını hocamız verecek. Hoca, elimizdeki oyuncuları görmek istiyor. Elimizde 10-12 genç var. Altyapıdaki Pascal ile Taiwo'yu hocamız deneyecek. Gönül ister ki gençlerden de fayda sağlayalım. Performansları iyiyse kalırlar." değerlendirmesinde bulundu. Bir gazetecinin "Oyuncularınıza ciddi bir transfer teklifi var mı?" sorusuna Ay, "Gitmek isteyen oyuncu var tabii ama Türkiye'de o kadar güzel paralar veriliyor ki dışarıda bu paralar verilmiyor. Oyuncularımıza teklifler de var." cevabını verdi. Ay, sportif direktörlük konusunda Yıldıray Baştürk ile görüştüklerini belirterek, "Yıldıray Baştürk, bize 'Siz zaten transferleri bitirmişsiniz, hocayı bitirmişsiniz, benim bir işim kalmadı burada.' dedi. Sportif direktörlük şart ama dürüstünü bulmak gerekiyor. Bu işler dolambaçlı işler. Bursa'dan birini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kombine bilet fiyatlarını 50'şer lira düşürmeyi planlıyoruz"

Ali Ay, kombine bilet fiyatlarına da değinerek, "Tribün liderleriyle görüştük. 'Fiyatları biraz daha ucuzlatalım.' diyorlar. Tribünlerin dolması lazım. Bizim tribünün itici güç olduğunu biliyoruz. Ben de onlara söz verdim. Fiyatları 50'şer lira düşürüp, o şekilde hafta başında açıklayacağız. Geçen sezonki Trabzonspor maçı şerdi, hayra dönüştü. O maç, birliktelik sağlandı. Kombine biletlerin 20 bin tanesini Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Valimiz kanalıyla Organize Sanayi Bölgesi'ne dağıtacağız. Bu sene 30-35 bin kombinenin satılmasını istiyorum." diye konuştu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı savunma oyuncusu Titi ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Başarılı savunma oyuncusu Titi yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına Bursasporlu yapacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır." denildi. Son iki sezonu Kasımpaşa'da geçiren Titi, 29 yaşında ve 1,88 metre boyunda.