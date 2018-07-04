Bursa'ya taraftarından destek

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un kampını ziyaret eden yeşil-beyazlı taraftarlar, futbolculara kestane şekeri ikram etti.

Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Kemal Gürmen Saruhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktör Samet Aybaba'ya geçmiş dönemde yaptığı hizmetlere teşekkür etmek ve kendisine güvenlerini göstermek için plaket verdiklerini söyledi.

Futbolculara moral vermek istediklerini belirten Saruhan, "Bu sene Bursaspor'un Samet Aybaba ile güzel bir ivme yakalayacağına inanıyorum. Geçmişte bunun tecrübelerini yaşadık. Samet Aybaba altyapıdan birçok futbolcu arkadaşımızı aldı, yukarılara kadar getirdi. Şampiyon olan bir takım yetiştirdi. Tecrübeleri ile kendini ispatlamış hocamıza güveniyoruz." diye konuştu.

Bir süre antrenmanı izleyen taraftarlar, tezahürat ve marşlarla takımlarına destek verdi. Taraftarlar, futbolculara kestane şekeri ikram ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Öte yandan, yeni sezon hazırlıklarına günde çift idmanla devam eden yeşil-beyazlı ekipte futbolcular, kondisyon, taktik ve top çalışması yaptı.