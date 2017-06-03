Bursa'ya Trabzon'da bahar geldi: 1-2

Süper Lig'in 34. haftasında Bursaspor, Trabzonspor'un konuğu oldu.
Bursaspor'un kümede kalması adına kritik önem taşıyan karşılaşmada gol perdesi uzun süre açılmadı.
Maçın genelinde Bursaspor daha etkili oynarken Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısında rakip kaleye şut dahi atamadı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve takımlar soyunma odasına golsüz gitti.
Kritik maçın ikinci yarısına da etkili başlayan taraf Bursaspor oldu. Konuk ekip üst üste bulduğu gol fırsatlarından yararlanamadı.
Maçın 55. dakikasında ise Trabzonspor, Hugo Rodallega ile perdeyi açtı. Ev sahibinin attığı bu gol, Bursasporlu oyuncuları adeta yıktı.
MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ!
Ancak 1-0'ın ardından oyundan düşmeyen Bursaspor, 61. dakikada Jorquera'nın golüyle durumu erkenden eşitledi.
Beraberliğin ardından ümitlenen yeşil-beyazlı ekip, Trabzonspor kalesindeki baskısını sürdürdü.
Bursaspor'un bulduğu üst üste ataklar sonunda meyvesini verdi ve konuk ekip, yıldızı Batalla'nın 69. dakikada attığı golle maçı çevirerek 2-1 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Bursaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bu zaferle birlikte kümede kaldı.
Bursaspor 38 puanla ligi 15. sırada tamamlarken Adanaspor ve Gaziantepspor'un ardından küme düşen son takım 36 puanla 16'ncı Çaykur Rizespor oldu.